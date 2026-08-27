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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: se destrabarán trámites de asuntos legales o bancarios y todo comienza a mejorar.
- Amor: expresará los sentimientos guardados y le comprenderán por su gran sinceridad.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: ejercerá sus actividades con un impulso pocas veces visto, pero será un éxito.
- Amor: alguna herida del pasado sanará y la calidez se renueva en una dulce intimidad.
20:23
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: tomará las iniciativas más audaces y las tareas comienzan a encarrilarse.
- Amor: la guarda de secretos en la pareja explicará la permanente intromisión de terceros.
20:23
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: otros dirán que la vara está muy alta, pero demostrará que su trabajo es el mejor.
- Amor: el desencanto será lo más probable si se dispone a aceptar una relación del pasado.
20:23
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: momento para buscar nuevos colegas y plantear negocios o proyectos ambiciosos.
- Amor: las salidas de compras o de viaje serán disfrutadas bajo el influjo de una gran calidez.
20:21
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: superará una crisis y no dejará pasar una buena oportunidad. Éxitos.
- Amor: con cierta persona crecerá la atracción física y cada encuentro se llenará de calidez.
20:21
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: la exigencia crecerá para todos pero algunos mirarán hacia otro lado.
- Amor: surgirán roces en la pareja que indicarán algún problema que no está resuelto.
20:21
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: los balances o cierres serán positivos y fortalecerán nuevos proyectos.
- Amor: momentos de renovada seducción en un viaje o salida soñada; la armonía crece.
20:20
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: oportunidad para no dejar pasar porque llegarán beneficios.
- Amor: conocer los sentimientos de su pareja no será una misión imposible, será un acto de amor.
20:20
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: el esfuerzo realizado comenzará a ver los frutos en nuevos beneficios.
- Amor: su predisposición para la escucha en momentos difíciles hará crecer la calidez.
20:20
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: contará con los recursos solicitados y algo más. Se avecina un éxito.
- Amor: momento para disipar tensiones en la pareja, sincerarse y escuchar con el corazón.
20:19
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: alguna gente no querrá legitimar sus metas, pero el entorno las verá.
- Amor: alguien insistirá en tener un encuentro con cualquier excusa, pero tendrá cautela.
20:19
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON FUERTE INSTINTO A ENRAIZARSE Y CONSTRUIR SU PROPIO MUNDO PRIVADO.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 28 de agosto?
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