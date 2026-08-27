Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: se destrabarán trámites de asuntos legales o bancarios y todo comienza a mejorar. 
  • Amor: expresará los sentimientos guardados y le comprenderán por su gran sinceridad. 
20:24
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: ejercerá sus actividades con un impulso pocas veces visto, pero será un éxito. 
  • Amor: alguna herida del pasado sanará y la calidez se renueva en una dulce intimidad.
20:23
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: tomará las iniciativas más audaces y las tareas comienzan a encarrilarse.  
  • Amor: la guarda de secretos en la pareja explicará la permanente intromisión de terceros. 
20:23
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: otros dirán que la vara está muy alta, pero demostrará que su trabajo es el mejor. 
  • Amor: el desencanto será lo más probable si se dispone a aceptar una relación del pasado.
20:23
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: momento para buscar nuevos colegas y plantear negocios o proyectos ambiciosos. 
  • Amor: las salidas de compras o de viaje serán disfrutadas bajo el influjo de una gran calidez.
20:21
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: superará una crisis y no dejará pasar una buena oportunidad. Éxitos. 
  • Amor: con cierta persona crecerá la atracción física y cada encuentro se llenará de calidez.
20:21
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: la exigencia crecerá para todos pero algunos mirarán hacia otro lado.  
  • Amor: surgirán roces en la pareja que indicarán algún problema que no está resuelto.
20:21
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: los balances o cierres serán positivos y fortalecerán nuevos proyectos.  
  • Amor: momentos de renovada seducción en un viaje o salida soñada; la armonía crece.
20:20
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: oportunidad para no dejar pasar porque llegarán beneficios. 
  • Amor: conocer los sentimientos de su pareja no será una misión imposible, será un acto de amor. 
20:20
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: el esfuerzo realizado comenzará a ver los frutos en nuevos beneficios. 
  • Amor: su predisposición para la escucha en momentos difíciles hará crecer la calidez. 
20:20
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: contará con los recursos solicitados y algo más. Se avecina un éxito. 
  • Amor: momento para disipar tensiones en la pareja, sincerarse y escuchar con el corazón.
20:19
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: alguna gente no querrá legitimar sus metas, pero el entorno las verá. 
  • Amor: alguien insistirá en tener un encuentro con cualquier excusa, pero tendrá cautela.
20:19
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON FUERTE INSTINTO A ENRAIZARSE Y CONSTRUIR SU PROPIO MUNDO PRIVADO. 
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 28 de agosto?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del jueves 27 de agosto