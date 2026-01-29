Horóscopo de hoy: consulta las predicciones del viernes 30 de enero del 2026

21:18
- Trabajo y negocios: su habilidad será desafiada y podría perder la compostura, pero resolverá el asunto.
- Amor: una persona especial se relacionará de un modo que le llena de entusiasmo.
21:17
VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)
- Trabajo y negocios: una situación complicada sacará lo mejor de su talento y la resolverá.
- Amor: momento para dar contención en la pareja y tomar iniciativas que la fortalezca.
21:16
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Trabajo y negocios: momento para mostrar talento y convertirse en un referente genial.
- Amor: su encanto estará irresistible, alguien no podrá dejar de mirarle y se acercará.
21:15
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- Trabajo y negocios: un proyecto estará estancado pero con intuición será un éxito.
- Amor: un episodio emocional pasará y dará a encuentros íntimos plenos de cálida ternura.
21:14
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: sufrirá algunos altibajos pero un colega traerá el equilibrio.
- Amor: momentos de vida social intensa; le invitarán a lugares nuevos y divertidos.
21:12
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: surgirán tensiones por una posición vacante, deseada por todos.
- Amor: alguien se acercará con expectativas y ganas de manifestar sus sentimientos.
21:12
- Trabajo y negocios: querrá hacer cambios pero chocará con la indiferencia de ciertas personas.
- Amor: con menos quejas y más diálogo resolverá un conflicto vigente por largo tiempo.
21:11
- Trabajo y negocios: se producirán cambios en su entorno y el apego a lo viejo ya no funcionará.
- Amor: verá a una persona tal como es y lo que es una sensación, ahora se concretará.
21:10
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA AMANTE DE LA ARMONÍA EN TODAS LAS COSAS PERO A VECES TIENDE AL EXCESO.
21:10
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 30 de enero?
Seguir temas
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 30 de enero?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 29 de enero