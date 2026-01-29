Horóscopo de hoy: consulta las predicciones del viernes 30 de enero del 2026

Escuchar
(2 min)
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del viernes 30 de enero del 2026.

Resumen

Por Redacción EC
21:18

LEO (julio 24-Agosto23)

  • Trabajo y negocios: su habilidad será desafiada y podría perder la compostura, pero resolverá el asunto. 
  • Amor: una persona especial se relacionará de un modo que le llena de entusiasmo.
21:17

VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)

  • Trabajo y negocios: una situación complicada sacará lo mejor de su talento y la resolverá. 
  • Amor: momento para dar contención en la pareja y tomar iniciativas que la fortalezca.
21:16

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: momento para mostrar talento y convertirse en un referente genial. 
  • Amor: su encanto estará irresistible, alguien no podrá dejar de mirarle y se acercará.
21:15

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

  • Trabajo y negocios: un proyecto estará estancado pero con intuición será un éxito. 
  • Amor: un episodio emocional pasará y dará a encuentros íntimos plenos de cálida ternura.
21:14

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: sufrirá algunos altibajos pero un colega traerá el equilibrio.
  • Amor: momentos de vida social intensa; le invitarán a lugares nuevos y divertidos.
21:12

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: surgirán tensiones por una posición vacante, deseada por todos. 
  • Amor: alguien se acercará con expectativas y ganas de manifestar sus sentimientos.
21:12

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: querrá hacer cambios pero chocará con la indiferencia de ciertas personas. 
  • Amor: con menos quejas y más diálogo resolverá un conflicto vigente por largo tiempo.
21:11

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: se producirán cambios en su entorno y el apego a lo viejo ya no funcionará.
  •  Amor: verá a una persona tal como es y lo que es una sensación, ahora se concretará.
21:10

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA AMANTE DE LA ARMONÍA EN TODAS LAS COSAS PERO A VECES TIENDE AL EXCESO.

21:10

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 30 de enero?

