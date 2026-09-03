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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 4 de setiembre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: resolverá trabas que complican los planes y los beneficios comenzarán a aparecer.
- Amor: verá las cosas tal cual son y la armonía con calidez volverán a reinar en la pareja.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: un proyecto o negocio con problemas necesitará iniciativas audaces.
- Amor: su mundo apacible será un refugio pero podría ser un motivo de aburrimiento.
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- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: llegará propuesta basada en un plan que no convence, pero hallará lo positivo.
- Amor: buscará la armonía de un modo creativo y la calidez en la relación crecerá.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: reflotará un proyecto estancado y las cosas comenzará a tener más actividad.
- Amor: habrá discusiones en la pareja pero el encanto del otro hará que se disipe el enojo.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: favorable para iniciar negocios con planes lógicos, los audaces mejor ignorarlos.
- Amor: su encanto será notorio y resultará irresistible para alguien del entorno cercano.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: las tareas se llevarán adelante sin trabas y crearán beneficios nuevos.
- Amor: disfrutará de un momento divertido en un encuentro y sentirá entusiasmo.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: se destacará por saber distinguir lo prioritario de lo que no lo es.
- Amor: una sutil muestra de afecto sanará viejas heridas y mejorarán la relación.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: momento para evitar a gente que comete errores y no los arregla.
- Amor: un tercero llenará de confusión a la pareja pero lo alejará con una actitud enérgica.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: confiará en su intuición para resolver situaciones difíciles.
- Amor: no será buena idea decidir todo en la relación; evitará roces si consulta antes de actuar.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: la rutina comenzará a alterarse porque un cambio se avecina.
- Amor: el equilibrio entre lo intelectual y lo afectivo será la clave para alcanzar la plena armonía.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: el esfuerzo pasado comenzará a dar frutos con mejores ingresos.
- Amor: la relación mejorará cuando tome iniciativas audaces pero sin olvidar el afecto.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: se conjugarán circunstancias que favorecerán sus proyectos o negocios.
- Amor: momento para renovar los lazos en la pareja con iniciativas originales y divertidas.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 4 de setiembre?
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