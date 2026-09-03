Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 4 de setiembre.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: resolverá trabas que complican los planes y los beneficios comenzarán a aparecer. 
  • Amor: verá las cosas tal cual son y la armonía con calidez volverán a reinar en la pareja.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: un proyecto o negocio con problemas necesitará iniciativas audaces. 
  • Amor: su mundo apacible será un refugio pero podría ser un motivo de aburrimiento.
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  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: llegará propuesta basada en un plan que no convence, pero hallará lo positivo.
  • Amor: buscará la armonía de un modo creativo y la calidez en la relación crecerá.
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  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: reflotará un proyecto estancado y las cosas comenzará a tener más actividad. 
  • Amor: habrá discusiones en la pareja pero el encanto del otro hará que se disipe el enojo.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: favorable para iniciar negocios con planes lógicos, los audaces mejor ignorarlos. 
  • Amor: su encanto será notorio y resultará irresistible para alguien del entorno cercano.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: las tareas se llevarán adelante sin trabas y crearán beneficios nuevos. 
  • Amor: disfrutará de un momento divertido en un encuentro y sentirá entusiasmo. 
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: se destacará por saber distinguir lo prioritario de lo que no lo es. 
  • Amor: una sutil muestra de afecto sanará viejas heridas y mejorarán la relación.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: momento para evitar a gente que comete errores y no los arregla. 
  • Amor: un tercero llenará de confusión a la pareja pero lo alejará con una actitud enérgica.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: confiará en su intuición para resolver situaciones difíciles. 
  • Amor: no será buena idea decidir todo en la relación; evitará roces si consulta antes de actuar.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: la rutina comenzará a alterarse porque un cambio se avecina. 
  • Amor: el equilibrio entre lo intelectual y lo afectivo será la clave para alcanzar la plena armonía. 
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: el esfuerzo pasado comenzará a dar frutos con mejores ingresos. 
  • Amor: la relación mejorará cuando tome iniciativas audaces pero sin olvidar el afecto.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: se conjugarán circunstancias que favorecerán sus proyectos o negocios. 
  • Amor: momento para renovar los lazos en la pareja con iniciativas originales y divertidas.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA Y DE BUEN CARÁCTER. SE SABE GANAR EL AFECTO DE TODO EL MUNDO
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 4 de setiembre?

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