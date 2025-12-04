Redacción EC
Redacción EC
20:30

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy,  viernes 5 de diciembre.

20:29

ARIES (21 marzo a 20 abril)

  • Trabajo y negocios: nuevas ideas mejorarán las relaciones en lo laboral y su horizonte crecerá. 
  • Amor: si se anima a más, complacerá sus sentidos porque su pareja desea vivir lo mismo.
20:28

TAURO (21 abril a 20 mayo)

  • Trabajo y negocios: su paciencia ayudará a no dar lugar a soluciones mágicas para los problemas.

  • Amor: una cita divertida aclarará cualquier confusión y mejorará la relación íntima.
20:28

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

  • Trabajo y negocios: surgirán desafíos que generan proyectos y las novedades no se hacen esperar.
  • Amor: su actitud optimista atraerá a una persona especial y un romance se hará posible.
20:26

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

  • Trabajo y negocios: diferencias con colegas alterarán la marcha del trabajo pero otros ayudarán.
  • Amor: en la pareja habrá críticas que lastimarán su sensibilidad, pero las comprenderá.
20:25

LEO (21 julio a 20 agosto)

  • Trabajo y negocios: su liderazgo creará confianza entre gente de jerarquía que recomendarán su tarea.
  • Amor: disfrutará de encuentros que permitirán el surgimiento de tiernos sentimientos.
20:24

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

  • Trabajo y negocios: con su talento analítico podrá salir adelante y resolver los conflictos.  
  • Amor: su ánimo dispuesto dará a la pareja un impulso que antes carecía. Nueva etapa.
20:23

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

  • Trabajo y negocios: nuevas medidas harán que sus contactos pasen a ser un factor de cambio. 

  • Amor: momentos de armonía y dulces vivencias en la pareja. Planes y deseos se cumplirán.
20:23

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

  • Trabajo y negocios: evitará confusiones con un dinero y se ganará el respeto del entorno

  • Amor: tendrá que obtener mucha serenidad para resolver una situación en la pareja.
20:22

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

  • Trabajo y negocios: verá las ventajas por actuar con audacia en negocios o proyectos. 
  • Amor: pedirá cierta autonomía para algunas actividades pero habrá resistencias. 
20:21

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

  • Trabajo y negocios: su esfuerzo se verá coronado por el éxito y los cambios se producirán

  • Amor: promesas que no se cumplen serán motivo de desencanto; urge renovarse.
20:20

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

  • Trabajo y negocios : momento para actuar con firmeza sin tener consideraciones y será positivo. 
  • Amor: si en la pareja el tiempo que transcurre se sufre, será mejor no ignorarlo y actuar.
20:19

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

  • Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien si no deja nada librado al azar. Surgirán beneficios.
  • Amor: diálogos inconclusos en la pareja no ayudarán. Necesitarán una gran sinceridad.
20:18

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESERVADA Y DISCRETA PERO ACTÚA CON AUDACIA SI ENCUENTRA UN SOCIO PARA LA AVENTURA.

20:18

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 5 de diciembre?

Revisa aquí el horóscopo del jueves 4 de diciembre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC