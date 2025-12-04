20:30
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre.
20:29
- Trabajo y negocios: nuevas ideas mejorarán las relaciones en lo laboral y su horizonte crecerá.
- Amor: si se anima a más, complacerá sus sentidos porque su pareja desea vivir lo mismo.
20:28
- Trabajo y negocios: su paciencia ayudará a no dar lugar a soluciones mágicas para los problemas.
- Amor: una cita divertida aclarará cualquier confusión y mejorará la relación íntima.
20:28
- Trabajo y negocios: surgirán desafíos que generan proyectos y las novedades no se hacen esperar.
- Amor: su actitud optimista atraerá a una persona especial y un romance se hará posible.
20:26
- Trabajo y negocios: diferencias con colegas alterarán la marcha del trabajo pero otros ayudarán.
- Amor: en la pareja habrá críticas que lastimarán su sensibilidad, pero las comprenderá.
20:25
- Trabajo y negocios: su liderazgo creará confianza entre gente de jerarquía que recomendarán su tarea.
- Amor: disfrutará de encuentros que permitirán el surgimiento de tiernos sentimientos.
20:24
VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
- Trabajo y negocios: con su talento analítico podrá salir adelante y resolver los conflictos.
- Amor: su ánimo dispuesto dará a la pareja un impulso que antes carecía. Nueva etapa.
20:23
LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
- Trabajo y negocios: nuevas medidas harán que sus contactos pasen a ser un factor de cambio.
- Amor: momentos de armonía y dulces vivencias en la pareja. Planes y deseos se cumplirán.
20:23
ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
- Trabajo y negocios: evitará confusiones con un dinero y se ganará el respeto del entorno
.
- Amor: tendrá que obtener mucha serenidad para resolver una situación en la pareja.
20:22
SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
- Trabajo y negocios: verá las ventajas por actuar con audacia en negocios o proyectos.
- Amor: pedirá cierta autonomía para algunas actividades pero habrá resistencias.
20:21
CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
- Trabajo y negocios: su esfuerzo se verá coronado por el éxito y los cambios se producirán
.
- Amor: promesas que no se cumplen serán motivo de desencanto; urge renovarse.
20:20
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
- Trabajo y negocios : momento para actuar con firmeza sin tener consideraciones y será positivo.
- Amor: si en la pareja el tiempo que transcurre se sufre, será mejor no ignorarlo y actuar.
20:19
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
- Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien si no deja nada librado al azar. Surgirán beneficios.
- Amor: diálogos inconclusos en la pareja no ayudarán. Necesitarán una gran sinceridad.
20:18
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESERVADA Y DISCRETA PERO ACTÚA CON AUDACIA SI ENCUENTRA UN SOCIO PARA LA AVENTURA.
20:18
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 5 de diciembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 5 de diciembre?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 4 de diciembre