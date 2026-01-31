Horóscopo de HOY, domingo 1 de febrero: mira las predicciones según tu signo

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del domingo 1 de febrero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del domingo 1 de febrero del 2026.

Por Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: por discutir en un entredicho de la pareja dirá cosas por las que luego pedirá una disculpa. 

Salud: menos alcohol por día, mejor. 

Sorpresa: alguien llega de improviso.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la timidez se disipará y permitirá expresar los sentimientos hacia la persona que más desea. 

Salud: se relajará y podrá dormir.  

Sorpresa: situación agradable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: una situación confusa envolverá a la pareja, pero con simpatía la resolverá para bien de todos.  

Salud: un dolor se aliviará. 

Sorpresa: un plan será exitoso.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: la pareja será el lugar donde le ayudarán a compartir los sentimientos y todo mejorará.  

Salud: cada día se sentirá mejor. 

Sorpresa: respuesta inesperada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: momento excelente para la pareja, tanto en lo físico y en lo espiritual; iniciará nueva etapa.  

Salud: tendrá vigor para expresarse.  

Sorpresa: gesto conmovedor.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su fuerte encanto crecerá y le retribuirán con gran afecto y todo mejorará.  

Salud: disfruta de agradable calma. 

Sorpresa: alcanzará una meta.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: superará un desafío que enfrenta a la pareja y un desacuerdo finalmente se resuelve.  

Salud: hará bien en caminar más. 

Sorpresa: excelente noticia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la idea de un mayor compromiso en la pareja le causará cierta incomodidad.  

Salud: un chequeo será buena idea. 

Sorpresa: intuición efectiva.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: momento propicio para dialogar en la pareja y reparar algún error.  

Salud: necesitará dormir mejor. 

Sorpresa: una herida emocional sanará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: una iniciativa audaz potenciará su encanto y facilitará el contacto amoroso. 

Salud: las alergias se alivian.  

Sorpresa: llega un viejo amigo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: alcanzará esa intimidad en la que se zambulle en el interior más profundo del otro.  

Salud: una dolencia se disipará.  

Sorpresa: se entera de un secreto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un encuentro servirá para no idealizar sino ver al otro como es y finalmente se enamorará. 

Salud: la actividad física ayudará.  

Sorpresa: buenas influencias.

SI CUMPLE AÑOS ES UNA PERSONA: SENSIBLE EN LO SENTIMENTAL PERO SU EXTREMA TIMIDEZ PUEDE ALEJAR AL AMOR DE SU VIDA.    

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 1 de febrero?

