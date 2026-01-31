Horóscopo de HOY, domingo 1 de febrero: mira las predicciones según tu signo

Amor: por discutir en un entredicho de la pareja dirá cosas por las que luego pedirá una disculpa.
Salud: menos alcohol por día, mejor.
Sorpresa: alguien llega de improviso.
Amor: la timidez se disipará y permitirá expresar los sentimientos hacia la persona que más desea.
Salud: se relajará y podrá dormir.
Sorpresa: situación agradable.
Amor: una situación confusa envolverá a la pareja, pero con simpatía la resolverá para bien de todos.
Salud: un dolor se aliviará.
Sorpresa: un plan será exitoso.
Amor: la pareja será el lugar donde le ayudarán a compartir los sentimientos y todo mejorará.
Salud: cada día se sentirá mejor.
Sorpresa: respuesta inesperada.
Amor: momento excelente para la pareja, tanto en lo físico y en lo espiritual; iniciará nueva etapa.
Salud: tendrá vigor para expresarse.
Sorpresa: gesto conmovedor.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: su fuerte encanto crecerá y le retribuirán con gran afecto y todo mejorará.
Salud: disfruta de agradable calma.
Sorpresa: alcanzará una meta.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: superará un desafío que enfrenta a la pareja y un desacuerdo finalmente se resuelve.
Salud: hará bien en caminar más.
Sorpresa: excelente noticia.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: la idea de un mayor compromiso en la pareja le causará cierta incomodidad.
Salud: un chequeo será buena idea.
Sorpresa: intuición efectiva.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: momento propicio para dialogar en la pareja y reparar algún error.
Salud: necesitará dormir mejor.
Sorpresa: una herida emocional sanará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: una iniciativa audaz potenciará su encanto y facilitará el contacto amoroso.
Salud: las alergias se alivian.
Sorpresa: llega un viejo amigo.
Amor: alcanzará esa intimidad en la que se zambulle en el interior más profundo del otro.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: se entera de un secreto.
Amor: un encuentro servirá para no idealizar sino ver al otro como es y finalmente se enamorará.
Salud: la actividad física ayudará.
Sorpresa: buenas influencias.
SI CUMPLE AÑOS ES UNA PERSONA: SENSIBLE EN LO SENTIMENTAL PERO SU EXTREMA TIMIDEZ PUEDE ALEJAR AL AMOR DE SU VIDA.
