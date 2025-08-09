Amor: un tema de la pareja se resolverá pero no como lo hubiera deseado; la paciencia será la clave.
Salud: momento de vigilar el peso.
Sorpresa: alguien se enojará.
Amor: surgirán disgustos por la intromisión de familiares, pero lo manejará con delicadeza.
Salud: tensión muscular se disipará.
Sorpresa: propuesta que entusiasma.
Amor: se mostrará amable y ofrecerá pequeñas atenciones, pero lo decisivo será su encanto.
Salud: agregará más verdura y fruta.
Sorpresa: ayuda de gente idónea.
Amor: mostrará su carácter para defender a su pareja en discusión familiar y logrará la paz.
Salud: iniciará rutinas de gimnasia.
Sorpresa: cambio de rumbo inesperado.
Amor: quejas y reproches generarán discusiones en la relación; lo resolverá si dialoga con sabiduría.
Salud: dejará un hábito nocivo.
Sorpresa: problema por una indiscreción.
Amor: momento propicio para iniciativas divertidas y decisiones oportunas para recrear la pareja.
Salud: una consulta será positiva.
Sorpresa: gente escandalosa.
Amor: cálida reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Las nuevas relaciones surgirán.
Salud: alivio por un medicamento.
Sorpresa: alguien será impuntual.
Amor: aunque no sea consciente, su fuerte encanto será percibido por el entorno cercano.
Salud: disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: una valla será derribada.
Amor: dejará atrás las discusiones y tomará la decisión correcta. La relación se verá mejor.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: situación confusa.
Amor: la pareja se arriesga en un ambiente de desengaño o traición pero la relación crecerá.
Salud: comenzará una dieta sana.
Sorpresa: encuentro con buen humor.
Amor: los gestos amorosos podrían quedar opacados si se insiste con el tema compromiso.
Salud: control anual sin problemas.
Sorpresa: misterio resuelto.
Amor: la sinceridad no debiera iniciar discusiones en la pareja, sí considerar lo que se critica.
Salud: la elongación le hará bien.
Sorpresa: cita accidentada.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 10 de agosto?
