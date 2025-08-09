Redacción EC
Redacción EC
22:51

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un tema de la pareja se resolverá pero no como lo hubiera deseado; la paciencia será la clave.  

Salud: momento de vigilar el peso.  

Sorpresa: alguien se enojará.

22:51

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirán disgustos por la intromisión de familiares, pero lo manejará con delicadeza.  

Salud: tensión muscular se disipará.  

Sorpresa: propuesta que entusiasma. 

22:50

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: se mostrará amable y ofrecerá pequeñas atenciones, pero lo decisivo será su encanto. 

Salud: agregará más verdura y fruta.  

Sorpresa: ayuda de gente idónea.

22:50

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: mostrará su carácter para defender a su pareja en discusión familiar y logrará la paz.  

Salud: iniciará rutinas de gimnasia.  

Sorpresa: cambio de rumbo inesperado.

22:50

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: quejas y reproches generarán discusiones en la relación; lo resolverá si dialoga con sabiduría.  

Salud: dejará un hábito nocivo.  

Sorpresa: problema por una indiscreción.

22:49

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Amor: momento propicio para iniciativas divertidas y decisiones oportunas para recrear la pareja.  

Salud: una consulta será positiva.  

Sorpresa: gente escandalosa.

22:49

LIBRA (setiembre 23-oct. 22)

Amor: cálida reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Las nuevas relaciones surgirán.  

Salud: alivio por un medicamento. 

Sorpresa: alguien será impuntual. 

22:48

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

Amor: aunque no sea consciente, su fuerte encanto será percibido por el entorno cercano.  

Salud: disfrutará de gran vigor.  

Sorpresa: una valla será derribada.

22:48

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Amor: dejará atrás las discusiones y tomará la decisión correcta. La relación se verá mejor.  

Salud: una dolencia se aliviará. 

Sorpresa: situación confusa.

22:47

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Amor: la pareja se arriesga en un ambiente de desengaño o traición pero la relación crecerá.  

Salud: comenzará una dieta sana. 

Sorpresa: encuentro con buen humor.

22:47

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: los gestos amorosos podrían quedar opacados si se insiste con el tema compromiso.

Salud: control anual sin problemas. 

Sorpresa: misterio resuelto.

22:47

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la sinceridad no debiera iniciar discusiones en la pareja, sí considerar lo que se critica. 

Salud: la elongación le hará bien. 

Sorpresa: cita accidentada.

22:46

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.

22:46

¿Qué dice tu signo hoy, domingo 10 de agosto?

