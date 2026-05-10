Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
07:32

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un encuentro fortuito derivará en algo inesperado, conocerá a su alma gemela.  

Salud: un dolor crónico se aliviará. 

Sorpresa: promesa cumplida. 

07:32

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: pasarán momentos difíciles en la pareja pero tomará la decisión correcta y le entenderán.  

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: encuentro fortuito.

07:32

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su encanto impactará en el entorno cercano, alguien lo percibirá y quedará impactado.  

Salud: necesitará calmar la ansiedad. 

Sorpresa: alguien activará recuerdos.

07:31

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: resolverá una situación que en otros tiempos no podía y llamará la atención de alguien.  

Salud: estará alerta por tropiezos. 

Sorpresa: falla inesperada.

07:31

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: su encanto estará irresistible y no será pasado por alto. Se avecina un encuentro romántico.  

Salud: retomará deportes o gimnasia. 

Sorpresa: vieja deuda será cancelada.

07:31

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la acción de gente entrometida afectarán la armonía pero actuará con carácter.  

Salud: buena, cada día mejor. 

Sorpresa: alcanzará una meta difícil.

07:31

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: momento para escuchar con el corazón y tomar iniciativas que faciliten la armonía.  

Salud: cambiará la dieta y mejorará. 

Sorpresa: intercambio favorable.

07:30

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aunque cueste manifestar los sentimientos, lo hará para afianzar la pareja. 

Salud: se calmarán sus nervios. 

Sorpresa: alguien será obstinado.

07:30

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con coraje reforzará el encanto y atraerá a esa persona que parece distante.  

Salud: cierta molestia se disipará. 

Sorpresa: vencerá a un rebelde.

07:30

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: resolverá una situación difícil en la pareja sin cambiar ni hacer promesas.  

Salud: un estudio resultará bien. 

Sorpresa: revelación incómoda.

07:29

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: alguien que parece distante estará atraído por su gran encanto, pero otro se alejará.  

Salud: necesita hidratarse más. 

Sorpresa: hallará un querido objeto.

07:29

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible se activará al conocer a alguien en un encuentro donde la pasará bien.  

Salud: cierto dolor terminará. 

Sorpresa: alguien mostrará afecto. 

07:29

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFORMISTA AL VESTIRSE, NADA EXTRAVAGANTE, SIEMPRE BUSCANDO LO CLÁSICO.

07:29

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