Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Amor: un encuentro fortuito derivará en algo inesperado, conocerá a su alma gemela.
Salud: un dolor crónico se aliviará.
Sorpresa: promesa cumplida.
Amor: pasarán momentos difíciles en la pareja pero tomará la decisión correcta y le entenderán.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Amor: su encanto impactará en el entorno cercano, alguien lo percibirá y quedará impactado.
Salud: necesitará calmar la ansiedad.
Sorpresa: alguien activará recuerdos.
Amor: resolverá una situación que en otros tiempos no podía y llamará la atención de alguien.
Salud: estará alerta por tropiezos.
Sorpresa: falla inesperada.
Amor: su encanto estará irresistible y no será pasado por alto. Se avecina un encuentro romántico.
Salud: retomará deportes o gimnasia.
Sorpresa: vieja deuda será cancelada.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: la acción de gente entrometida afectarán la armonía pero actuará con carácter.
Salud: buena, cada día mejor.
Sorpresa: alcanzará una meta difícil.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: momento para escuchar con el corazón y tomar iniciativas que faciliten la armonía.
Salud: cambiará la dieta y mejorará.
Sorpresa: intercambio favorable.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: aunque cueste manifestar los sentimientos, lo hará para afianzar la pareja.
Salud: se calmarán sus nervios.
Sorpresa: alguien será obstinado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: con coraje reforzará el encanto y atraerá a esa persona que parece distante.
Salud: cierta molestia se disipará.
Sorpresa: vencerá a un rebelde.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: resolverá una situación difícil en la pareja sin cambiar ni hacer promesas.
Salud: un estudio resultará bien.
Sorpresa: revelación incómoda.
Amor: alguien que parece distante estará atraído por su gran encanto, pero otro se alejará.
Salud: necesita hidratarse más.
Sorpresa: hallará un querido objeto.
Amor: su alma sensible se activará al conocer a alguien en un encuentro donde la pasará bien.
Salud: cierto dolor terminará.
Sorpresa: alguien mostrará afecto.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFORMISTA AL VESTIRSE, NADA EXTRAVAGANTE, SIEMPRE BUSCANDO LO CLÁSICO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 10 de mayo?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 10 de mayo?
• Revisa aquí el horóscopo del sábado 9 de mayo