Horóscopo del domingo 11 de enero: pronósticos en el amor según tu signo

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del sábado 10 de enero del 2026.

Por Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: el balance será positivo en la pareja y permitirá que haya menos roces o altibajos.

Salud: necesita enriquecer la dieta.

Sorpresa: alguien se ausentará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su encanto consolidará la pareja y acabará con las diferencias; un nuevo comienzo será posible.

Salud: dormirá mejor si se relaja.

Sorpresa: deseo concretado.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: alguien con quien comparte mucho tiempo, necesitará un gesto para mostrar su afecto.

Salud: disfrutará de gran vigor.

Sorpresa: un dato será erróneo.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: un romance se insinuará de modo inesperado y no podrá evitar que su mundo se trastorne.

Salud: sus nervios se calmarán.

Sorpresa: alguien reflotará un conflicto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: notará que la serenidad fluye en la pareja y facilita hacer planes o pasar a nueva etapa.

Salud: la actividad física ayudará.

Sorpresa: secreto inesperado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: las pequeñas atenciones disiparán las actitudes indiferentes y las cosas mejorarán.

Salud: ingerir más fibras hará bien.

Sorpresa: alguien no será simpático.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: una ex pareja aparecerá para desafiar su equilibrio emocional, pero saldrá bien.

Salud: momentos para hidratarse bien.

Sorpresa: surgirá nueva relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: habrá momentos de diálogo abierto en los que descubrirá que la relación crece.

Salud: necesitará descansar mejor.

Sorpresa: visita incómoda.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con la persona menos imaginada descubrirá que posee dulces afinidades.

Salud: recupera el optimismo.

Sorpresa: rumores inquietantes.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: se sorprenderá a sí mismo por la audacia que mostrará en una cita romántica.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: regalo inesperado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto se percibirá en el entorno y la persona menos imaginada querrá estar cerca.

Salud: dejará hábito pernicioso.

Sorpresa: llega un beneficio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible disfrutará del encuentro más ansiado y los gratos momentos se sumarán.

Salud: se alimentará mejor.

Sorpresa: viaje soñado.

