Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: le molestará cierta improvisación en la pareja en asuntos que requieren una atención especial.  

Salud: molestias superadas. 

Sorpresa: cambios inminentes. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la relación crecerá en madurez. La atracción fortalecerá la unión amorosa y dará confianza. 

Salud: caminar le hará muy bien. 

Sorpresa: saludable buen humor. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: intelectualizar demasiado ocultará aspectos emocionales pero la pasará bien en una cita.  

Salud: necesitará un buen descanso. 

Sorpresa: alguien será simpático. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: una ex pareja rondará en el entorno. Si se concentra en su nueva relación, nada pasará.  

Salud: agregará frutas a su dieta. 

Sorpresa: proyecto exitoso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: le asaltará cierta inseguridad por ver fantasmas donde no los hay pero la armonía pronto llegará. 

Salud: la natación le relajará. 

Sorpresa: visita agradable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: surgirán altibajos porque idealiza a su pareja. Si ve las cosas como son, todo mejorará.  

Salud: cierta dolencia se disipa. 

Sorpresa: buena fortuna. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: en una cita habrá intenciones muy opuestas pero si se deja llevar, se sorprenderá.  

Salud: una terapia será efectiva. 

Sorpresa: reencuentro inesperada. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aún con entrometidos, no podrán afectar la intimidad de la pareja. Nueva etapa.  

Salud: momento para chequeos. 

Sorpresa: ráfaga de buena suerte. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: conflictos que cree resueltos volverán, pero la pareja lo superará con afecto.  

Salud: las alergias se disiparán. 

Sorpresa: regalo novedoso. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: las discusiones por el control en la pareja aumentarán pero la armonía no faltará.  

Salud: un deporte le hará bien. 

Sorpresa: mejoría en el trabajo. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: reproches en la pareja podrían hacerle enojar, pero le llenará de ternura y la amará más.  

Salud: una molestia se disipa. 

Sorpresa: aparece un viejo amigo. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un entredicho podría hacerle perder de vista lo esencial de la pareja, pero su corazón fluirá.  

Salud: será necesario un análisis. 

Sorpresa: nueva relación. 

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARACTERIZADA POR SU INTELIGENCIA PRIVILEGIADA Y RAZONAMIENTOS CAUTOS.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 12 de octubre?

