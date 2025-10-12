Amor: le molestará cierta improvisación en la pareja en asuntos que requieren una atención especial.
Salud: molestias superadas.
Sorpresa: cambios inminentes.
Amor: la relación crecerá en madurez. La atracción fortalecerá la unión amorosa y dará confianza.
Salud: caminar le hará muy bien.
Sorpresa: saludable buen humor.
Amor: intelectualizar demasiado ocultará aspectos emocionales pero la pasará bien en una cita.
Salud: necesitará un buen descanso.
Sorpresa: alguien será simpático.
Amor: una ex pareja rondará en el entorno. Si se concentra en su nueva relación, nada pasará.
Salud: agregará frutas a su dieta.
Sorpresa: proyecto exitoso.
Amor: le asaltará cierta inseguridad por ver fantasmas donde no los hay pero la armonía pronto llegará.
Salud: la natación le relajará.
Sorpresa: visita agradable.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: surgirán altibajos porque idealiza a su pareja. Si ve las cosas como son, todo mejorará.
Salud: cierta dolencia se disipa.
Sorpresa: buena fortuna.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: en una cita habrá intenciones muy opuestas pero si se deja llevar, se sorprenderá.
Salud: una terapia será efectiva.
Sorpresa: reencuentro inesperada.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: aún con entrometidos, no podrán afectar la intimidad de la pareja. Nueva etapa.
Salud: momento para chequeos.
Sorpresa: ráfaga de buena suerte.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: conflictos que cree resueltos volverán, pero la pareja lo superará con afecto.
Salud: las alergias se disiparán.
Sorpresa: regalo novedoso.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: las discusiones por el control en la pareja aumentarán pero la armonía no faltará.
Salud: un deporte le hará bien.
Sorpresa: mejoría en el trabajo.
Amor: reproches en la pareja podrían hacerle enojar, pero le llenará de ternura y la amará más.
Salud: una molestia se disipa.
Sorpresa: aparece un viejo amigo.
Amor: un entredicho podría hacerle perder de vista lo esencial de la pareja, pero su corazón fluirá.
Salud: será necesario un análisis.
Sorpresa: nueva relación.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARACTERIZADA POR SU INTELIGENCIA PRIVILEGIADA Y RAZONAMIENTOS CAUTOS.
