Por Redacción EC
01:09

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: en cierta reunión le presentarán a alguien interesante y sabrá que se avecina un romance. 

Salud: molesta picazón sanará. 

Sorpresa: confusión divertida.

01:08

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: una agradable intimidad será la clave para disipar conflictos y generar actividades en común. 

Salud: tomará alimentos sanos.

Sorpresa: creciente entusiasmo.

01:08

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: ciertos familiares serán causa de disputa en la pareja pero tomará iniciativas que la salvarán. 

Salud: tendrá fuerte vitalidad. 

Sorpresa: ausencia inesperada.

01:08

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: el diálogo despejará las dudas que causan decepción y renovará la confianza mutua. 

Salud: dolor de rodilla se aliviará. 

Sorpresa: colega díscolo.

01:07

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: verá las cosas de la pareja con optimismo y renovará la calidez mutua y la armonía. 

Salud: mejorará su rutina deportiva. 

Sorpresa: rumbo equivocado.

01:07

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su dulce encanto será factor de seducción que fortalece una relación alicaída. 

Salud: caminar tendrá beneficios. 

Sorpresa: viaje postergado.

01:07

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: un encuentro le acercará a una persona con la que compartirá agradables afinidades. 

Salud: practicará un nuevo deporte. 

Sorpresa: hallazgo de talento.

01:06

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: una persona despertará su deseo de conocerla, actuará bien y el romance surgirá. 

Salud: un estudio será oportuno. 

Sorpresa: influencia positiva.

01:06

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: actividades compartidas fortalecerán la calidez mutua en la relación. 

Salud: su visión cansada mejorará. 

Sorpresa: momento de buena fortuna.

01:05

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación se afirmará pero habrá gente que intentará crear confusión. 

Salud: comenzará a equilibrar su peso. 

Sorpresa: alguien será confiable.

01:05

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: la pareja disfrutará de momentos cálidos que estimularán la intimidad. Dulce armonía. 

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: un secreto se revelará.

01:05

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible ayudará a su pareja a comprender el modo de expresar su deseo. 

Salud: nuevos ejercicios le harán bien. 

Sorpresa: evento inusual.

01:04

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01:04

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