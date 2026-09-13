ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: en cierta reunión le presentarán a alguien interesante y sabrá que se avecina un romance.
Salud: molesta picazón sanará.
Sorpresa: confusión divertida.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: una agradable intimidad será la clave para disipar conflictos y generar actividades en común.
Salud: tomará alimentos sanos.
Sorpresa: creciente entusiasmo.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: ciertos familiares serán causa de disputa en la pareja pero tomará iniciativas que la salvarán.
Salud: tendrá fuerte vitalidad.
Sorpresa: ausencia inesperada.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: el diálogo despejará las dudas que causan decepción y renovará la confianza mutua.
Salud: dolor de rodilla se aliviará.
Sorpresa: colega díscolo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: verá las cosas de la pareja con optimismo y renovará la calidez mutua y la armonía.
Salud: mejorará su rutina deportiva.
Sorpresa: rumbo equivocado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: su dulce encanto será factor de seducción que fortalece una relación alicaída.
Salud: caminar tendrá beneficios.
Sorpresa: viaje postergado.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: un encuentro le acercará a una persona con la que compartirá agradables afinidades.
Salud: practicará un nuevo deporte.
Sorpresa: hallazgo de talento.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: una persona despertará su deseo de conocerla, actuará bien y el romance surgirá.
Salud: un estudio será oportuno.
Sorpresa: influencia positiva.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: actividades compartidas fortalecerán la calidez mutua en la relación.
Salud: su visión cansada mejorará.
Sorpresa: momento de buena fortuna.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la relación se afirmará pero habrá gente que intentará crear confusión.
Salud: comenzará a equilibrar su peso.
Sorpresa: alguien será confiable.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: la pareja disfrutará de momentos cálidos que estimularán la intimidad. Dulce armonía.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: un secreto se revelará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: su alma sensible ayudará a su pareja a comprender el modo de expresar su deseo.
Salud: nuevos ejercicios le harán bien.
Sorpresa: evento inusual.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SOCIABLE. LE GUSTA ESTAR ENTRE LA GENTE PERO TIENE AMIGOS PREFERIDOS.
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