Amor: una decisión impulsiva podría provocar rechazo, pero habrá alguien que le comprenderá.
Salud: estable y para mejor.
Sorpresa: la buena fortuna llega.
Amor: su deseo de atraer a cierta persona crecerá si permite al corazón ser quien guíe sus acciones.
Salud: se relajará con una técnica.
Sorpresa: anuncio increíble.
Amor: momento feliz y de armonía luminosa, todo inspirará confianza y cualquier apego terminará.
Salud: fin al dolor de espalda.
Sorpresa: gesto irresistible.
Amor: surgirá una situación en la que su opinión no será tenida en cuenta y podría enojarse, atención.
Salud: fortalecerá sus defensas.
Sorpresa: problema resuelto.
Amor: hará bien en dejar atrás el pasado si va a comenzar una nueva relación. Momento feliz.
Salud: necesita iniciar una dieta.
Sorpresa: pondrá límites a alguien.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: su timidez sería una valla para conocer a alguien, pero habrá un cálido encuentro.
Salud: los hombros ya no dolerán.
Sorpresa: noticia inquietante.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: lo que dicen los demás comenzará a afectarle, pero en la pareja hallará la seguridad.
Salud: comienza a perder peso.
Sorpresa: hallará algo perdido.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: si se demora en expresar sentimientos en una relación, las cosas saldrán mal.
Salud: comenzará el gimnasio.
Sorpresa: dinero extra llega.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: mostrará actitudes que reflejarán su incomodidad y eso no caerá bien.
Salud: buen humor y sano vigor.
Sorpresa: encuentro fortuito.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: se contagiará del entusiasmo de su pareja y se dejará llevar en cálidos momentos.
Salud: su piel necesita cuidados.
Sorpresa: misterio aclarado.
Amor: un ciclo termina y algo nuevo se inicia. No será para temer pero algo hermoso se avecina.
Salud: hará bien en hidratarse.
Sorpresa: visita imprevista.
Amor: su alma sensible estará en alerta por una nueva relación pero la persona estará distante.
Salud: cierta molestia se disipará.
Sorpresa: lugar de ensueño.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y MOVEDIZA. SE EMOCIONA CON LAS HISTORIAS DE AMOR DE OTROS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 14 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 14 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del sábado 13 de setiembre