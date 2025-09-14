Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: una decisión impulsiva podría provocar rechazo, pero habrá alguien que le comprenderá.  

Salud: estable y para mejor. 

Sorpresa: la buena fortuna llega. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su deseo de atraer a cierta persona crecerá si permite al corazón ser quien guíe sus acciones.  

Salud: se relajará con una técnica. 

Sorpresa: anuncio increíble. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: momento feliz y de armonía luminosa, todo inspirará confianza y cualquier apego terminará.  

Salud: fin al dolor de espalda. 

Sorpresa: gesto irresistible. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: surgirá una situación en la que su opinión no será tenida en cuenta y podría enojarse, atención.  

Salud: fortalecerá sus defensas. 

Sorpresa: problema resuelto. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: hará bien en dejar atrás el pasado si va a comenzar una nueva relación. Momento feliz.  

Salud: necesita iniciar una dieta. 

Sorpresa: pondrá límites a alguien. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Amor: su timidez sería una valla para conocer a alguien, pero habrá un cálido encuentro.  

Salud: los hombros ya no dolerán. 

Sorpresa: noticia inquietante. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: lo que dicen los demás comenzará a afectarle, pero en la pareja hallará la seguridad.  

Salud: comienza a perder peso. 

Sorpresa: hallará algo perdido. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: si se demora en expresar sentimientos en una relación, las cosas saldrán mal.  

Salud: comenzará el gimnasio. 

Sorpresa: dinero extra llega.  

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: mostrará actitudes que reflejarán su incomodidad y eso no caerá bien.  

Salud: buen humor y sano vigor.  

Sorpresa: encuentro fortuito. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: se contagiará del entusiasmo de su pareja y se dejará llevar en cálidos momentos.  

Salud: su piel necesita cuidados. 

Sorpresa: misterio aclarado. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: un ciclo termina y algo nuevo se inicia. No será para temer pero algo hermoso se avecina.  

Salud: hará bien en hidratarse. 

Sorpresa: visita imprevista. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible estará en alerta por una nueva relación pero la persona estará distante.  

Salud: cierta molestia se disipará. 

Sorpresa: lugar de ensueño.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y MOVEDIZA. SE EMOCIONA CON LAS HISTORIAS DE AMOR DE OTROS.

