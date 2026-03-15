Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
00:38

ARIES (marzo 21-abril 20) 

Amor: las actividades en común ayudarán a consolidar la relación con mayor armonía y calidez.  

Salud: disfruta la vitalidad. 

Sorpresa: oportuno encuentro.

00:37

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: las presiones externas disminuirán y la armonía sanará los roces causados por la ansiedad. 

Salud: controlará los nervios. 

Sorpresa: situación imprevista.

00:37

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: emociones intensas harán tambalear a la pareja, pero el equilibrio pronto se restablecerá.  

Salud: una dolencia se aliviará. 

Sorpresa: cambio drástico. 

00:37

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: alguien de irresistible encanto cruzará su camino y querrá acercarse; se avecina romance.  

Salud: una molestia se disipa. 

Sorpresa: pondrá límites.

00:37

LEO (julio 23-agosto 22) 

Amor: alguien se acercará con imaginación y desafiará su interés. Resultará ser una bella persona. 

Salud: iniciará una dieta balanceada.  

Sorpresa: acuerdo familiar.

00:36

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: favorable tomar iniciativas audaces y la relación comenzará a fortalecerse en lo nuevo.  

Salud: caminar más le hará bien. 

Sorpresa: actitud celebrada.

00:36

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: momento favorable para un romance en el que se disiparán las causas de inquietud. 

Salud: las tensiones volarán. 

Sorpresa: misterio revelado.

00:36

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: si los roces aumentan, será buena idea pactar una tregua y dialogar con sinceridad.  

Salud: adoptará un buen hábito. 

Sorpresa: éxito imprevisto.

00:36

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: hará bien en manejar el caudal de emociones y la relación ganará en intensidad.  

Salud: disfrutará de gran vigor. 

Sorpresa: súbito protagonismo.

00:35

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: las tensiones en la pareja dificultarán el diálogo, pero se equilibrarán.  

Salud: un resultado dará alivio.  

Sorpresa: un anhelo se cumple.

00:35

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: pronto estará en el entorno de quien enciende su deseo y un romance podría surgir. 

Salud: prevenir riesgos estará bien. 

Sorpresa: alguien se distanciará. 

00:35

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la calidez mutua ganará espacio y disolverá los caprichos. El aburrimiento ya no existirá.  

Salud: un dolor crónico se aliviará. 

Sorpresa: reconocerán su alma sensible.

00:35

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY INTELIGENTE Y SENSIBLE. ESCLARECE SITUACIONES QUE TIENEN COMPLEJIDAD.

00:34

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