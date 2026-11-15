08:56
- ARIES (21 marzo a 20 abril)
- Trabajo y negocios: su tarea eficiente y precisa será la que lleve adelante un proyecto complicado.
- Amor: tendrá poca certeza en un encuentro, pero se hallará frente a una cálida persona.
08:55
- TAURO (21 abril a 20 mayo)
- Trabajo y negocios: la falta de resultados positivos en el entorno no alterará sus planes y acelera.
- Amor: la persona más interesante le estará esperando y un encuentro agradable se producirá.
08:54
- GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
- Trabajo y negocios: un proyecto audaz no le interesará y preferirá una opción más segura.
- Amor: habrá algunos altibajos en la pareja pero con sinceridad remontará la situación difícil.
08:54
- CÁNCER (21 junio a 20 julio)
- Trabajo y negocios: nuevos proyectos o negocios complicarán a lo que ya tiene pero los integrará.
- Amor: un intercambio de regalos con alguien le llevará a experimentar una fuerte calidez.
08:53
- LEO (21 julio a 20 agosto)
- Trabajo y negocios: surgirán perspectivas muy alentadoras respecto del proyecto más trabajado.
- Amor: en la relación, le criticarán su actitud protectora pero no lo podrá evitar.
08:53
- VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
- Trabajo y negocios: con gran esfuerzo, superará dificultades y alcanzará las metas.
- Amor: la relación se verá opacada por malentendidos pero tendrá lucidez para sanar todo.
08:53
- LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
- Trabajo y negocios: su creatividad será elogiada ante un entorno que no está a la altura.
- Amor: sentirá que cuando cierta persona está cerca, los momentos se llenan de calidez.
08:52
- ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
- Trabajo y negocios: los resultados darán la pauta de que está haciendo bien las cosas.
- Amor: será acertado no hacer promesas ni asegurar lo imposible, todo se puede hablar.
08:52
- SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
- Trabajo y negocios: un cambio precipitado no será bien recibido en el entorno.
- Amor: la relación resultará fortalecida cuando le ponga límites a entrometidos.
08:52
- CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
- Trabajo y negocios: se avecina el logro más esperado y su recompensa aumentará.
- Amor: un encuentro fortuito hará que conozca a una bella y amable persona, difícil de hallar.
08:51
- ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
- Trabajo y negocios: no será buen momento para insistir en que siempre tiene la razón.
- Amor: un conflicto de vieja data se resolverá y la relación vivirá momentos románticos.
08:51
- PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
- Trabajo y negocios: su actitud paciente ayudará a poner todo en orden y el saldo será positivo.
- Amor: su talento para escuchar le convertirá en la persona más confiable; nuevo comienzo.
08:50
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