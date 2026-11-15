Por Redacción EC
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  • ARIES (21 marzo a 20 abril)
  • Trabajo y negocios: su tarea eficiente y precisa será la que lleve adelante un proyecto complicado. 
  • Amor: tendrá poca certeza en un encuentro, pero se hallará frente a una cálida persona.
08:55
  • TAURO (21 abril a 20 mayo)
  • Trabajo y negocios: la falta de resultados positivos en el entorno no alterará sus planes y acelera. 
  • Amor: la persona más interesante le estará esperando y un encuentro agradable se producirá.
08:54
  • GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
  • Trabajo y negocios: un proyecto audaz no le interesará y preferirá una opción más segura. 
  • Amor: habrá algunos altibajos en la pareja pero con sinceridad remontará la situación difícil.
08:54
  • CÁNCER (21 junio a 20 julio)
  • Trabajo y negocios: nuevos proyectos o negocios complicarán a lo que ya tiene pero los integrará. 
  • Amor: un intercambio de regalos con alguien le llevará a experimentar una fuerte calidez.
08:53
  • LEO (21 julio a 20 agosto)
  • Trabajo y negocios: surgirán perspectivas muy alentadoras respecto del proyecto más trabajado. 
  • Amor: en la relación, le criticarán su actitud protectora pero no lo podrá evitar.
08:53
  • VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
  • Trabajo y negocios: con gran esfuerzo, superará dificultades y alcanzará las metas. 
  • Amor: la relación se verá opacada por malentendidos pero tendrá lucidez para sanar todo.
08:53
  • LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
  • Trabajo y negocios: su creatividad será elogiada ante un entorno que no está a la altura. 
  • Amor: sentirá que cuando cierta persona está cerca, los momentos se llenan de calidez.
08:52
  • ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
  • Trabajo y negocios: los resultados darán la pauta de que está haciendo bien las cosas. 
  • Amor: será acertado no hacer promesas ni asegurar lo imposible, todo se puede hablar.
08:52
  • SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
  • Trabajo y negocios: un cambio precipitado no será bien recibido en el entorno. 
  • Amor: la relación resultará fortalecida cuando le ponga límites a entrometidos.
08:52
  • CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
  • Trabajo y negocios: se avecina el logro más esperado y su recompensa aumentará. 
  • Amor: un encuentro fortuito hará que conozca a una bella y amable persona, difícil de hallar.
08:51
  • ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
  • Trabajo y negocios: no será buen momento para insistir en que siempre tiene la razón. 
  • Amor: un conflicto de vieja data se resolverá y la relación vivirá momentos románticos.
08:51
  • PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
  • Trabajo y negocios: su actitud paciente ayudará a poner todo en orden y el saldo será positivo. 
  • Amor: su talento para escuchar le convertirá en la persona más confiable; nuevo comienzo.
08:50
  • SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: MUY CUMPLIDORA EN EL TRABAJO PERO MUESTRA TIMIDEZ EN CUESTIONES DE AMOR.
08:26

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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