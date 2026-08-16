ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: le reclamarán una actitud de mayor conexión con cierta persona; si lo hace, lo disfrutará.
Salud: una dieta sana será lo indicado.
Sorpresa: alguien se muestra fuerte.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: confundirá exigencias con deseos y la relación comenzará a sentirse tormentosa pero lo revertirá.
Salud: mejoría inesperada.
Sorpresa: un secreto será revelado.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: una fuerte afinidad empujará una amistad y pasará a ser un romance pleno de dulces vivencias.
Salud: un dolor será aliviado.
Sorpresa: conocerá a alguien audaz.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: estará en un estado en el que cualquier observación de su pareja le parecerá una crítica.
Salud: continuará con gimnasia.
Sorpresa: elogio inesperado.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: será mala idea hablar todo el tiempo, su pareja necesita gestos afectivos y menos palabras.
Salud: menos sal y azúcar, mejor.
Sorpresa: encuentro fortuito.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: la relación mejora con las emociones contenidas y la ternura fortalecerá la armonía.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: cambios drásticos.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: cierta gente incomodará a la pareja; los alejará para mantener a salvo la privacidad.
Salud: una alergia se aliviará.
Sorpresa: inesperada visita.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: querrá dirigir la pareja pero comprenderá que hay espacios para respetar.
Salud: una medicación será efectiva.
Sorpresa: una actitud obstinada crecerá.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: se destacará por la manera divertida de crear momentos románticos.
Salud: recibirá indicaciones sanadoras.
Sorpresa: hallazgo afortunado.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la pareja pasará por situaciones difíciles que la pondrán a prueba y vencerá.
Salud: las alergias serán controladas.
Sorpresa: sonrisa falsa.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: se acercará a alguien que presume de gran audacia y comprobará su timidez.
Salud: caminar será una buena idea.
Sorpresa: un malentendido se aclara.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: momento para disfrutar de íntimas vivencias que surgirán de encuentros y relaciones.
Salud: dolor de cintura terminará.
Sorpresa: amigo en problemas.
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