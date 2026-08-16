Por Redacción EC
01:13

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: le reclamarán una actitud de mayor conexión con cierta persona; si lo hace, lo disfrutará. 

Salud: una dieta sana será lo indicado. 

Sorpresa: alguien se muestra fuerte.

01:12

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: confundirá exigencias con deseos y la relación comenzará a sentirse tormentosa pero lo revertirá. 

Salud: mejoría inesperada. 

Sorpresa: un secreto será revelado.

01:12

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: una fuerte afinidad empujará una amistad y pasará a ser un romance pleno de dulces vivencias. 

Salud: un dolor será aliviado. 

Sorpresa: conocerá a alguien audaz.

01:12

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: estará en un estado en el que cualquier observación de su pareja le parecerá una crítica. 

Salud: continuará con gimnasia. 

Sorpresa: elogio inesperado.

01:11

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: será mala idea hablar todo el tiempo, su pareja necesita gestos afectivos y menos palabras. 

Salud: menos sal y azúcar, mejor. 

Sorpresa: encuentro fortuito.

01:11

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la relación mejora con las emociones contenidas y la ternura fortalecerá la armonía. 

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: cambios drásticos.

01:11

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: cierta gente incomodará a la pareja; los alejará para mantener a salvo la privacidad. 

Salud: una alergia se aliviará. 

Sorpresa: inesperada visita.

01:10

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: querrá dirigir la pareja pero comprenderá que hay espacios para respetar. 

Salud: una medicación será efectiva. 

Sorpresa: una actitud obstinada crecerá.

01:10

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se destacará por la manera divertida de crear momentos románticos. 

Salud: recibirá indicaciones sanadoras. 

Sorpresa: hallazgo afortunado.

01:10

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la pareja pasará por situaciones difíciles que la pondrán a prueba y vencerá. 

Salud: las alergias serán controladas. 

Sorpresa: sonrisa falsa.

01:09

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: se acercará a alguien que presume de gran audacia y comprobará su timidez. 

Salud: caminar será una buena idea. 

Sorpresa: un malentendido se aclara.

01:09

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: momento para disfrutar de íntimas vivencias que surgirán de encuentros y relaciones. 

Salud: dolor de cintura terminará. 

Sorpresa: amigo en problemas.

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