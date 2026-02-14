Horóscopo de HOY, domingo 15 de febrero: conoce las predicciones en el amor y trabajo

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: luego de cierta incertidumbre, la armonía disuelve los conflictos y sana vínculos.
Salud: balancea la dieta y mejora.
Sorpresa: confesión inesperada.
Amor: se avecina momento definitorio en la pareja y un mayor compromiso será el tema.
Salud: cada día se verá mejor.
Sorpresa: el pasado quedará sanado.
Amor: momento favorable para dialogar con sinceridad, aún cuando algo sea doloroso.
Salud: caminar diariamente ayudará.
Sorpresa: encuentro inolvidable.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 15 de febrero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 15 de febrero?
• Revisa aquí el horóscopo del sábado 14 de febrero