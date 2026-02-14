Resumen

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: luego de cierta incertidumbre, la armonía disuelve los conflictos y sana vínculos.  

Salud: balancea la dieta y mejora. 

Sorpresa: confesión inesperada.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: se avecina momento definitorio en la pareja y un mayor compromiso será el tema. 

Salud: cada día se verá mejor.  

Sorpresa: el pasado quedará sanado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: momento favorable para dialogar con sinceridad, aún cuando algo sea doloroso.  

Salud: caminar diariamente ayudará.  

Sorpresa: encuentro inolvidable.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 15 de febrero?

Horóscopo de HOY, domingo 15 de febrero: conoce las predicciones en el amor y trabajo
