09:49

ARIES (marzo 21- abril20)

Amor: alguien interesante se sentirá impactado por su irresistible encanto; posible inicio de relación. 

Salud: las emociones serán positivas. 

Sorpresa: nuevo negocio.

09:48

TAURO (abril21-mayo20)

Amor: su intuición le indicará cuál es la verdad en una situación sospechosa. La respuesta será amorosa. 

Salud: si se divierte, mejorará. 

Sorpresa: agradable pausa.

09:48

GEMINIS (mayo21-junio21)

Amor: un secreto encenderá la calidez que está a punto de enfriarse y el buen humor reinará. 

Salud: las alergias arreciarán. 

Sorpresa: amigo poderoso. 

09:48

CANCER (junio22-julio23)

Amor: diferencias en la pareja revelarán que hay temas ocultos. Oportunidad para el diálogo.  

Salud: molestias digestivas se alivian. 

Sorpresa: emotivo encuentro. 

09:47

LEO (julio24-agosto23)

Amor: su fuerte encanto estará irresistible y por eso, alguien se acercará con interés romántico. 

Salud: urge prevenir problemas de piel.  

Sorpresa: decisión audaz.

09:47

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Amor: semana con placenteros momentos y menos conflictos, lo que favorecerá la armonía.  

Salud: iniciar natación será bueno. 

Sorpresa: fiesta inolvidable. 

09:46

LIBRA (septiembre24-octubre 22)

Amor: dejará de lado la rigidez y se acercará a una bella persona que le admira en silencio.  

Salud: una dolencia se aliviará.  

Sorpresa: amigo en problemas.

09:46

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Amor: su alma gemela estará cerca y la relación que se avecina será todo lo que desea. 

Salud: propicio iniciar una dieta. 

Sorpresa: alegría familiar.

09:45

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Amor: no será buena idea hacer promesas, habrá que trabajar la aceptación.  

Salud: el encierro será perjudicial. 

Sorpresa: respuesta insólita.

09:45

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Amor: un encuentro fortuito encenderá las luces de un viejo amor pero todo es diferente.  

Salud: hidratarse más hará bien.  

Sorpresa: grupo díscolo.

09:45

ACUARIO (enero21-febrero19)

Amor: tendrá expectativas al conocer a una persona encantadora y la calidez será intensa.  

Salud: ir al gimnasio será habitual. 

Sorpresa: intuición acertada.

09:44

PISCIS (febrero20-marzo20)

Amor: no dará explicaciones cuando la persona que menos imagina le invite a un soñado encuentro.  

Salud: alerta por alergias. 

Sorpresa: temores disipados.

09:44

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PODEROSA PARA MATERIALIZAR SUEÑOS E INTEGRARLOS A SU MUNDO INTERIOR.

09:43

