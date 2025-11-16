Amor: alguien interesante se sentirá impactado por su irresistible encanto; posible inicio de relación.
Salud: las emociones serán positivas.
Sorpresa: nuevo negocio.
Amor: su intuición le indicará cuál es la verdad en una situación sospechosa. La respuesta será amorosa.
Salud: si se divierte, mejorará.
Sorpresa: agradable pausa.
Amor: un secreto encenderá la calidez que está a punto de enfriarse y el buen humor reinará.
Salud: las alergias arreciarán.
Sorpresa: amigo poderoso.
Amor: diferencias en la pareja revelarán que hay temas ocultos. Oportunidad para el diálogo.
Salud: molestias digestivas se alivian.
Sorpresa: emotivo encuentro.
Amor: su fuerte encanto estará irresistible y por eso, alguien se acercará con interés romántico.
Salud: urge prevenir problemas de piel.
Sorpresa: decisión audaz.
Amor: semana con placenteros momentos y menos conflictos, lo que favorecerá la armonía.
Salud: iniciar natación será bueno.
Sorpresa: fiesta inolvidable.
LIBRA (septiembre24-octubre 22)
Amor: dejará de lado la rigidez y se acercará a una bella persona que le admira en silencio.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: amigo en problemas.
ESCORPIO (octubre23-noviembre22)
Amor: su alma gemela estará cerca y la relación que se avecina será todo lo que desea.
Salud: propicio iniciar una dieta.
Sorpresa: alegría familiar.
SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)
Amor: no será buena idea hacer promesas, habrá que trabajar la aceptación.
Salud: el encierro será perjudicial.
Sorpresa: respuesta insólita.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)
Amor: un encuentro fortuito encenderá las luces de un viejo amor pero todo es diferente.
Salud: hidratarse más hará bien.
Sorpresa: grupo díscolo.
Amor: tendrá expectativas al conocer a una persona encantadora y la calidez será intensa.
Salud: ir al gimnasio será habitual.
Sorpresa: intuición acertada.
Amor: no dará explicaciones cuando la persona que menos imagina le invite a un soñado encuentro.
Salud: alerta por alergias.
Sorpresa: temores disipados.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PODEROSA PARA MATERIALIZAR SUEÑOS E INTEGRARLOS A SU MUNDO INTERIOR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 16 de noviembre?
