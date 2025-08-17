Redacción EC
Redacción EC
ARIES (marzo21-abril 20)

Amor: sentirá incomodidad porque cree que su pareja ejerce el control, no es así pero hay que dialogar.  

Salud: volverá al gimnasio. 

Sorpresa: llega dinero extra.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: querrá la relación así como está pero ante un pedido de más compromiso, no le gustará.  

Salud: las caminatas le harán bien.  

Sorpresa: regalo inesperado.

GEMINIS (mayo 21-junio21)

Amor: su gran encanto afianzará la unión de la pareja, pero será acertado disminuir la locuacidad.  

Salud: riesgo de tropiezos.  

Sorpresa: rasgo desagradable.

CANCER (junio22-julio23)

Amor: momento para dejar fluir la ternura y permitir que la seducción crezca en el romance.  

Salud: hará bien en hidratarse.  

Sorpresa: encuentro fortuito.

LEO (julio 24-Agosto23)

Amor: la comunicación será la falla que provoca los roces pero la reconciliación llegará a la pareja.  

Salud: iniciará una dieta sana.  

Sorpresa: muestra de valor.

VIRGO (agosto 24-Sept.23)

Amor: sentirá que no es valorado por todo lo que aporta a la relación, pero verá que es un error.  

Salud: la cintura ya no dolerá. 

Sorpresa: secreto revelado.

LIBRA (sept.24-oct.22)

Amor: en un encuentro fortuito se activará su rasgo enamoradizo por una persona que le encantará.  

Salud: superará el cansancio.  

Sorpresa: cambio drástico.

ESCORPIO (oct 23-nov 22)

Amor: una actitud rencorosa no ayudará a mantener la armonía; mejorará si controla el resentimiento.  

Salud: caminar le hará bien.  

Sorpresa: situación complicada.

SAGITARIO (nov 23-dic 21)

Amor: actuar con calidez reforzará la pareja y creará dulces vivencias. Una herida sanará.  

Salud: se disipará una molestia. 

Sorpresa: explicación poco creíble.

CAPRICORNIO (dic 22-ene 20)

Amor: una discusión le hará decir cosas que no serán verdad, pero tendrá valor para disculparse. 

Salud: menos sal le hará bien.  

Sorpresa: proyecto audaz.

ACUARIO (ene 21-feb 19)

Amor: familiares entrometidos podrían alterar la armonía, pero pondrá a salvo la pareja. 

Salud: la impulsividad le hará mal.  

Sorpresa: momento de ternura.

PISCIS (feb 20-marzo 20)

Amor: momentos dichosos. Las relaciones de larga data madurarán y los solos, se vincularán.  

Salud: saldrá adelante y mejorará.  

Sorpresa: reconocimiento merecido.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: QUE PASA POR SER UN TÍMIDO AMANTE PERO EN EL FONDO OCULTA UNA GRAN PASIÓN.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 17 de agosto?

