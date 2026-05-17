Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
02:20

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un mal cálculo podría dejarle al borde de tener pérdidas perose recuperará. 

Amor: llega el momento de cuestionar una relación basada en apariencias y algo cambiará.

02:20

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente del entorno no querrá avanzar más de lo permitido, pero será audaz. 

Amor: una actitud le sorprenderá yhará que revise respuestas que en el pasado bastaban.

02:19

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: percibirá una influencia positiva de colegas nuevossobre su trabajo. 

Amor: corre peligro de idealizar a alguien para la unión perfecta pero la verá tal como es.

02:19

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán ideas de colegas sobre hacer cambios y la más original le gustará. 

Amor: su estilo comprensivo será atractivo en la pareja si también comparte lo suyo.

02:12

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán cuentas con excesivas diferencias y las causas le sorprenderán. 

Amor: una esperada reconciliación llegará y será el momento de madurez de la pareja.

02:11

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para los que aman ahorrar porque llega dinero extra. 

Amor: cierta actitud en la parejaresultará incómoda pero no querrá afectar la armonía.

02:06

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ya sin más postergaciones, sus colegas elaborarán un buen proyecto. 

Amor: planteos rígidos en la pareja no ayudarán en nada a recuperar la armonía que ha faltado.

02:04

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en tomar precauciones en temas que afectan al negocio. 

Amor: con un gesto sutil, las diferencias en la pareja quedan atrás y siguen adelante.

02:01

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá bajo control una situación compleja y será destacado. 

Amor: una relación ganará enconfianza y preparará la idea de mayor compromiso.

02:00

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un gasto imprevisto alterará sus nervios pero surgirá beneficio. 

Amor: una persona interesantecomenzará a agradarle y un romance puede ser posible. 

01:59

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios:un informe optimista dará para desconfiar pero logrará las metas planteadas.

Amor: un viejo anhelo se cumplirá y una relación desgastada empezará de nuevo.

01:58

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: habrá resultados favorables de un negocio o proyecto que ha impulsado. 

Amor: lo que parece frialdad ocultará un exceso de timidez y estimulará cierta atracción.

01:57

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONCENTRADA EN LOS ESTÍMULOS. LO SENSORIAL ES LO QUE MÁS LE IMPORTA.

01:50

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 16 de mayo?

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