Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: un mal cálculo podría dejarle al borde de tener pérdidas perose recuperará.
Amor: llega el momento de cuestionar una relación basada en apariencias y algo cambiará.
Trabajo y negocios: gente del entorno no querrá avanzar más de lo permitido, pero será audaz.
Amor: una actitud le sorprenderá yhará que revise respuestas que en el pasado bastaban.
Trabajo y negocios: percibirá una influencia positiva de colegas nuevossobre su trabajo.
Amor: corre peligro de idealizar a alguien para la unión perfecta pero la verá tal como es.
Trabajo y negocios: surgirán ideas de colegas sobre hacer cambios y la más original le gustará.
Amor: su estilo comprensivo será atractivo en la pareja si también comparte lo suyo.
Trabajo y negocios: surgirán cuentas con excesivas diferencias y las causas le sorprenderán.
Amor: una esperada reconciliación llegará y será el momento de madurez de la pareja.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para los que aman ahorrar porque llega dinero extra.
Amor: cierta actitud en la parejaresultará incómoda pero no querrá afectar la armonía.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: ya sin más postergaciones, sus colegas elaborarán un buen proyecto.
Amor: planteos rígidos en la pareja no ayudarán en nada a recuperar la armonía que ha faltado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: hará bien en tomar precauciones en temas que afectan al negocio.
Amor: con un gesto sutil, las diferencias en la pareja quedan atrás y siguen adelante.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: pondrá bajo control una situación compleja y será destacado.
Amor: una relación ganará enconfianza y preparará la idea de mayor compromiso.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un gasto imprevisto alterará sus nervios pero surgirá beneficio.
Amor: una persona interesantecomenzará a agradarle y un romance puede ser posible.
Trabajo y negocios:un informe optimista dará para desconfiar pero logrará las metas planteadas.
Amor: un viejo anhelo se cumplirá y una relación desgastada empezará de nuevo.
Trabajo y negocios: habrá resultados favorables de un negocio o proyecto que ha impulsado.
Amor: lo que parece frialdad ocultará un exceso de timidez y estimulará cierta atracción.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONCENTRADA EN LOS ESTÍMULOS. LO SENSORIAL ES LO QUE MÁS LE IMPORTA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 16 de mayo?
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