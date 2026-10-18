Por Redacción EC
10:02

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: no será apropiado improvisar en temas que piden definición, pero lo hará bien, con afecto. 

Salud: una dolencia ya no molesta. 

Sorpresa: un cambio se avecina.

10:02

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la relación comenzará a dar señales de madurez y con mutuo encanto la armonía crece. 

Salud: caminar más le hará bien. 

Sorpresa: encuentro con buen humor.

10:01

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: no querrá disimular lo que siente, con menos palabras, habrá gestos que expresarán todo. 

Salud: un buen descanso ayudará. 

Sorpresa: un extraño mostrará simpatía.

10:01

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: no será buena actitud exagerar el interés por una ex pareja; el presente le ofrece algo más. 

Salud: no olvide hidratarse bien. 

Sorpresa: una mentira se revelará.

10:01

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: los sentimientos serán claros, no habrá nada que confunda lo que siente por alguien especial. 

Salud: ejercitarse más le hará bien. 

Sorpresa: respuesta emocional.

10:01

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: se recuperará de los altibajos en la relación; sin idealizar, la relación será hermosa. 

Salud: un estudio traerá alivio. 

Sorpresa: alguien necesita límites.

10:01

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: se dará un encuentro mágico con alguien especial; se dejará llevar y lo disfrutará. 

Salud: hará cambios en la dieta. 

Sorpresa: un recuerdo tendrá otro matiz.

10:01

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la relación necesitará de su carácter para resguardar la intimidad y poner límites. 

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: regalo ingenioso.

10:00

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: superará los problemas que atraviesan la relación y consolida la armonía. 

Salud: una terapia será efectiva. 

Sorpresa: gracioso encuentro.

10:00

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: su intento de controlar todo se frustrará, pero gustará lo dulce de compartir. 

Salud: el caminar le activará. 

Sorpresa: cambio de imagen.

10:00

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: una actitud inesperada creará confusión pero no causará enojo; la calidez permanece. 

Salud: una molestia se disipará. 

Sorpresa: hallará algo extraviado.

10:00

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: no dejar pasar un pequeño detalle hará bien a la relación y permitirá el fluir de la calidez. 

Salud: alcanzará un sano equilibrio. 

Sorpresa: recupera una vocación.

09:53

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