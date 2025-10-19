Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la relación mejora y los conflictos se resuelven con simpatía; el encanto mutuo favorece la armonía. 

Salud: podrá dormir bien. 

Sorpresa: promesa cumplida. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: tendrá una actitud que llamará la atención de personas de su entorno. Se avecina un romance.  

Salud: mejor no hacer esfuerzos. 

Sorpresa: secreto revelado. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

Amor: asuntos de dinero causarán roces en la pareja, pero una explicación a tiempo lo resolverá.  

Salud: la digestión mejorará. 

Sorpresa: visita sin aviso. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: con una actitud comprensiva, logrará la esperada reconciliación o un nuevo romance. 

Salud: iniciará un chequeo. 

Sorpresa: cambio drástico. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: será mala idea conducirse con gestos egoístas; su pareja podría sentirse lastimada y querer alejarse.  

Salud: sus nervios se calmarán. 

Sorpresa: señal de prosperidad. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Amor: momento propicio para resolver esos asuntos que siempre se eluden en la pareja.  

Salud: necesidad de hacer ejercicio. 

Sorpresa: se libera de un obstáculo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Amor: el encanto mutuo dejará atrás las discusiones y la pareja alcanzará la armonía.  

Salud: mejorará su alimentación. 

Sorpresa: incidente gracioso. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la solidez de la pareja desactivará rumores y habladurías de gente maliciosa.  

Salud: una consulta no estará de más. 

Sorpresa: actitud seductora. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se concretará el encuentro con la persona que desea conocer; cita romántica. 

Salud: practicará un nuevo deporte. 

Sorpresa: llega dinero extra. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: un diálogo a tiempo llevará a esa armonía que renueva una relación desgastada.  

Salud: alivio en dolor de espalda. 

Sorpresa: acción certera. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: se suavizará algún roce, la atracción renovará la calidez y el romance estará sólido.  

Salud: un chequeo será buena idea. 

Sorpresa: cambio de rumbo. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: una intromisión familiar no le hará nada bien a la pareja, pero los alejará con firmeza.  

Salud: estará cada día mejor. 

Sorpresa: obtiene dato valioso.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INVESTIGADORA Y SAGAZ PERO A VECES SE DETIENE EN DETALLES INTRASCENDENTES.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 19 de octubre?

• Revisa aquí el horóscopo del sábado 18 de octubre

