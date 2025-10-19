Amor: la relación mejora y los conflictos se resuelven con simpatía; el encanto mutuo favorece la armonía.
Salud: podrá dormir bien.
Sorpresa: promesa cumplida.
Amor: tendrá una actitud que llamará la atención de personas de su entorno. Se avecina un romance.
Salud: mejor no hacer esfuerzos.
Sorpresa: secreto revelado.
Amor: asuntos de dinero causarán roces en la pareja, pero una explicación a tiempo lo resolverá.
Salud: la digestión mejorará.
Sorpresa: visita sin aviso.
Amor: con una actitud comprensiva, logrará la esperada reconciliación o un nuevo romance.
Salud: iniciará un chequeo.
Sorpresa: cambio drástico.
Amor: será mala idea conducirse con gestos egoístas; su pareja podría sentirse lastimada y querer alejarse.
Salud: sus nervios se calmarán.
Sorpresa: señal de prosperidad.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: momento propicio para resolver esos asuntos que siempre se eluden en la pareja.
Salud: necesidad de hacer ejercicio.
Sorpresa: se libera de un obstáculo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: el encanto mutuo dejará atrás las discusiones y la pareja alcanzará la armonía.
Salud: mejorará su alimentación.
Sorpresa: incidente gracioso.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: la solidez de la pareja desactivará rumores y habladurías de gente maliciosa.
Salud: una consulta no estará de más.
Sorpresa: actitud seductora.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: se concretará el encuentro con la persona que desea conocer; cita romántica.
Salud: practicará un nuevo deporte.
Sorpresa: llega dinero extra.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: un diálogo a tiempo llevará a esa armonía que renueva una relación desgastada.
Salud: alivio en dolor de espalda.
Sorpresa: acción certera.
Amor: se suavizará algún roce, la atracción renovará la calidez y el romance estará sólido.
Salud: un chequeo será buena idea.
Sorpresa: cambio de rumbo.
Amor: una intromisión familiar no le hará nada bien a la pareja, pero los alejará con firmeza.
Salud: estará cada día mejor.
Sorpresa: obtiene dato valioso.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INVESTIGADORA Y SAGAZ PERO A VECES SE DETIENE EN DETALLES INTRASCENDENTES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 19 de octubre?
