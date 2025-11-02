Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la comprensión crecerá en la pareja y si privilegia los detalles, sus sueños se cumplirán. 

Salud: iniciar deportes le hará bien. 

Sorpresa: una cita será divertida.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: confusiones o malentendidos podrían alterar su apacible mundo pero con afecto todo mejorará.  

Salud: cafeína, sí con moderación. 

Sorpresa: alguien será un fastidio.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: gestos en la pareja parecerán incómodo pero con comprensión, los percibirá con el corazón.  

Salud: superará cierto abatimiento. 

Sorpresa: afinidad atractiva.

CANCER (junio 22-julio 22) 

Amor: se dejará guiar por la intuición y un romance podría surgir pero tendrá sabor a desencanto.  

Salud: dejará hábito pernicioso. 

Sorpresa: su carrera brillará.

LEO (julio 23-agosto 22) 

Amor: conocerá a alguien que impactará directo al corazón y un romance será la nueva meta. 

Salud: comenzará una dieta sana. 

Sorpresa: una vocación se renovará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Amor: románticas atenciones harán que su pareja revise la expresión del afecto y actúe.  

Salud: cada día estará mejor. 

Sorpresa: un éxito será merecido.  

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la comunicación crecerá en la pareja y los planes y anhelos podrán concretarse.  

Salud: descansará mejor y más horas. 

Sorpresa: recompensa por intuición.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: le confiarán un secreto delicado que será un desafío para la comprensión.  

Salud: hacer caminatas será sano.  

Sorpresa: cambio increíble.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con una leve mejora de su imagen, atraerá a quien menos imagina.  

Salud: disfrutará de gran vigor. 

Sorpresa: una ayuda no llegará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: en la pareja crecerá el deseo que ambos quieren concretar y el momento llega.  

Salud: el dolor de hombros cederá. 

Sorpresa: sueño cumplido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: deslumbrará en un encuentro divertido y de improviso, conocerá a su alma gemela.  

Salud: esfuerzos físicos no harán bien. 

Sorpresa: gesto enternecedor.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un gesto en la pareja encenderá la calidez que parece haber menguado y todo mejorará.  

Salud: el nerviosismo se aplacará. 

Sorpresa: conflicto no deseado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA PERO IMPULSIVA. HACE ENOJAR A SU PAREJA PERO LE PERDONAN.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 2 de noviembre?

• Revisa aquí el horóscopo del sábado 1 de noviembre

