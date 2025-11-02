Amor: la comprensión crecerá en la pareja y si privilegia los detalles, sus sueños se cumplirán.
Salud: iniciar deportes le hará bien.
Sorpresa: una cita será divertida.
Amor: confusiones o malentendidos podrían alterar su apacible mundo pero con afecto todo mejorará.
Salud: cafeína, sí con moderación.
Sorpresa: alguien será un fastidio.
Amor: gestos en la pareja parecerán incómodo pero con comprensión, los percibirá con el corazón.
Salud: superará cierto abatimiento.
Sorpresa: afinidad atractiva.
Amor: se dejará guiar por la intuición y un romance podría surgir pero tendrá sabor a desencanto.
Salud: dejará hábito pernicioso.
Sorpresa: su carrera brillará.
Amor: conocerá a alguien que impactará directo al corazón y un romance será la nueva meta.
Salud: comenzará una dieta sana.
Sorpresa: una vocación se renovará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: románticas atenciones harán que su pareja revise la expresión del afecto y actúe.
Salud: cada día estará mejor.
Sorpresa: un éxito será merecido.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la comunicación crecerá en la pareja y los planes y anhelos podrán concretarse.
Salud: descansará mejor y más horas.
Sorpresa: recompensa por intuición.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: le confiarán un secreto delicado que será un desafío para la comprensión.
Salud: hacer caminatas será sano.
Sorpresa: cambio increíble.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: con una leve mejora de su imagen, atraerá a quien menos imagina.
Salud: disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: una ayuda no llegará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: en la pareja crecerá el deseo que ambos quieren concretar y el momento llega.
Salud: el dolor de hombros cederá.
Sorpresa: sueño cumplido.
Amor: deslumbrará en un encuentro divertido y de improviso, conocerá a su alma gemela.
Salud: esfuerzos físicos no harán bien.
Sorpresa: gesto enternecedor.
Amor: un gesto en la pareja encenderá la calidez que parece haber menguado y todo mejorará.
Salud: el nerviosismo se aplacará.
Sorpresa: conflicto no deseado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA PERO IMPULSIVA. HACE ENOJAR A SU PAREJA PERO LE PERDONAN.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 2 de noviembre?
