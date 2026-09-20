Por Redacción EC
10:52
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Amor: actitudes con timidez no pueden ocurrir en un encuentro fortuito, no se arrepentirá.
  • Salud : molestias por alergias ceden
  • Sorpresa : entusiasmo que contagia.
10:51
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Amor: no será lo que diga o deje de decir, alguien agradable le escuchará con el corazón.
  • Salud : una consulta estará bien.
  • Sorpresa : curiosa confusión.
10:49

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: expresará sentimientos que habitualmente no comparte y la afinidad crecerá.

Salud: ejercitarse será sanador.

Sorpresa: beneficio imprevisto.

10:47
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Amor: mostrará que nada le conforma y todo le molesta; alguien tendrá paciencia.
  • Salud : el gimnasio le dará vigor.
  • Sorpresa : alguien será díscolo.
10:46
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Amor: le cuesta entusiasmarse pero podría perderse alguna iniciativa romántica.
  • Salud : equilibrará la dieta.
  • Sorpresa : viaje desorganizado.
10:45
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Amor: una etapa nueva comienza a dar señales en la relación, será el inicio de algo inolvidable.
  • Salud : necesitará hidratarse más.
  • Sorpresa : momento brillante.
10:44
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Amor: su fuerte sensibilidad comenzará a molestarle a su pareja pero le comprenderá.
  • Salud : un estudio estará bien.
  • Sorpresa : intuición acertada.
10:44
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y MOVEDIZA. SE EMOCIONA CON HISTORIAS DE AMOR DE OTRA GENTE.
10:42

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