10:52
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Amor: actitudes con timidez no pueden ocurrir en un encuentro fortuito, no se arrepentirá.
- Salud : molestias por alergias ceden
- Sorpresa : entusiasmo que contagia.
10:51
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Amor: no será lo que diga o deje de decir, alguien agradable le escuchará con el corazón.
- Salud : una consulta estará bien.
- Sorpresa : curiosa confusión.
10:49
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: expresará sentimientos que habitualmente no comparte y la afinidad crecerá.
Salud: ejercitarse será sanador.
Sorpresa: beneficio imprevisto.
10:47
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Amor: mostrará que nada le conforma y todo le molesta; alguien tendrá paciencia.
- Salud : el gimnasio le dará vigor.
- Sorpresa : alguien será díscolo.
10:46
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Amor: le cuesta entusiasmarse pero podría perderse alguna iniciativa romántica.
- Salud : equilibrará la dieta.
- Sorpresa : viaje desorganizado.
10:45
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Amor: una etapa nueva comienza a dar señales en la relación, será el inicio de algo inolvidable.
- Salud : necesitará hidratarse más.
- Sorpresa : momento brillante.
10:44
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Amor: su fuerte sensibilidad comenzará a molestarle a su pareja pero le comprenderá.
- Salud : un estudio estará bien.
- Sorpresa : intuición acertada.
10:44
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y MOVEDIZA. SE EMOCIONA CON HISTORIAS DE AMOR DE OTRA GENTE.
10:42
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