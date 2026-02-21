Horóscopo de HOY, domingo 22 de febrero: pronósticos en el amor, trabajo y negocios

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Amor: estará sensible a lo que pasa en el entorno y descubrirá a alguien que le resulta irresistible.
Salud: los hombros se aliviarán.
Sorpresa: compromiso incumplido.
Amor: momento para retomar o iniciar un necesario diálogo y mejorar aquello que impide la armonía.
Salud: una dolencia cederá.
Sorpresa: encuentro interrumpido.
Amor: estará tan susceptible como para no escuchar críticas. Una pausa ayudará para evitar roces.
Salud: caminar le hará bien.
Sorpresa: señal de estabilidad.
Amor: la falta de iniciativas creará rutinas que no ayudarán a renovar la vida diaria de la pareja.
Salud: decidirá mejorar la dieta.
Sorpresa: misterio revelado.
Amor: algunos roces harán visible un conflicto que cree resuelto, pero tomará el control para escuchar.
Salud: examen de vista estará bien.
Sorpresa: irritante ambigüedad.
Amor: momentos de imaginación renovarán la pareja y la harán disfrutar de un nuevo comienzo.
Salud: las últimas molestias mejoran.
Sorpresa: llega inesperada visita.
Amor: la vida social intensa funciona como excusa para no dialogar, cuidado, o algo se romperá.
Salud: los nervios se calmarán.
Sorpresa: alguien querrá ayudar.
Amor: cierto desencanto le hará creer que el deseo no fluye, pero el corazón dirá otra cosa.
Salud: dormirá mejor cada noche.
Sorpresa: halagos inesperados.
Amor: sentirá atracción por dos personas con personalidades opuestas, pero elegirá con acierto.
Salud: necesario hidratarse bien.
Sorpresa: una ex pareja se acercará.
Amor: el manejo del dinero provocará roces en la relación, pero hallará cómo equilibrarlo.
Salud: iniciará un divertido deporte.
Sorpresa: un amigo se despedirá.
Amor: será buena idea retomar temas postergados de la pareja y la armonía crecerá.
Salud: una consulta será un alivio.
Sorpresa: llega esperado beneficio.
Amor: su encanto será notado más de lo que cree en su entorno, por eso, alguien quedará impactado.
Salud: cuidará bien de la piel.
Sorpresa: alegría inesperada.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENÉRGICA Y RIGUROSA. ATENTA HACIA EL TRABAJO PERO LE TIENTA MÁS LO AFECTIVO.
