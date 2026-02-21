Horóscopo de HOY, domingo 22 de febrero: pronósticos en el amor, trabajo y negocios

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
23:51

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: estará sensible a lo que pasa en el entorno y descubrirá a alguien que le resulta irresistible.  

Salud: los hombros se aliviarán. 

Sorpresa: compromiso incumplido.

23:51

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: momento para retomar o iniciar un necesario diálogo y mejorar aquello que impide la armonía. 

Salud: una dolencia cederá. 

Sorpresa: encuentro interrumpido.

23:50

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: estará tan susceptible como para no escuchar críticas. Una pausa ayudará para evitar roces. 

Salud: caminar le hará bien. 

Sorpresa: señal de estabilidad.

23:50

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: la falta de iniciativas creará rutinas que no ayudarán a renovar la vida diaria de la pareja.  

Salud: decidirá mejorar la dieta. 

Sorpresa: misterio revelado.

23:50

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: algunos roces harán visible un conflicto que cree resuelto, pero tomará el control para escuchar. 

Salud: examen de vista estará bien. 

Sorpresa: irritante ambigüedad.

23:49

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Amor: momentos de imaginación renovarán la pareja y la harán disfrutar de un nuevo comienzo.  

Salud: las últimas molestias mejoran. 

Sorpresa: llega inesperada visita.  

23:49

LIBRA (setiembre 23-oct. 22)

Amor: la vida social intensa funciona como excusa para no dialogar, cuidado, o algo se romperá.  

Salud: los nervios se calmarán. 

Sorpresa: alguien querrá ayudar.

23:48

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

Amor: cierto desencanto le hará creer que el deseo no fluye, pero el corazón dirá otra cosa.  

Salud: dormirá mejor cada noche. 

Sorpresa: halagos inesperados.

23:48

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Amor: sentirá atracción por dos personas con personalidades opuestas, pero elegirá con acierto. 

Salud: necesario hidratarse bien. 

Sorpresa: una ex pareja se acercará.

23:48

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Amor: el manejo del dinero provocará roces en la relación, pero hallará cómo equilibrarlo.  

Salud: iniciará un divertido deporte. 

Sorpresa: un amigo se despedirá.

23:47

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: será buena idea retomar temas postergados de la pareja y la armonía crecerá.  

Salud: una consulta será un alivio. 

Sorpresa: llega esperado beneficio.

23:47

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su encanto será notado más de lo que cree en su entorno, por eso, alguien quedará impactado.  

Salud: cuidará bien de la piel. 

Sorpresa: alegría inesperada.

23:46

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENÉRGICA Y RIGUROSA. ATENTA HACIA EL TRABAJO PERO LE TIENTA MÁS LO AFECTIVO.

23:46

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 22 de febrero?

• Revisa aquí el horóscopo del sábado 21 de febrero

Horóscopo de hoy, 22 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 22 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de HOY, domingo 22 de febrero: pronósticos en el amor, trabajo y negocios
Vida social

Horóscopo de HOY, domingo 22 de febrero: pronósticos en el amor, trabajo y negocios

Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Lee las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Lee las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 21 de febrero: pronósticos en el amor, trabajo y negocios
Vida social

Horóscopo de HOY, sábado 21 de febrero: pronósticos en el amor, trabajo y negocios