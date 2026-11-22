08:19
- ARIES (marzo 21- abril 20)
- Amor: un conflicto podría desatar discusiones pero la relación se conservará con fuerte calidez.
- Salud: la prevención atenta funcionará.
- Sorpresa: visita imprevista.
08:19
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Amor: momento para iniciar nuevas relaciones, alcanzar una reconciliación o salir a divertirse.
- Salud: una vivencia será sanadora.
- Sorpresa: encuentro fortuito.
08:19
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Amor: le llegará un interesante mensaje de la persona que más expectativas le despierta.
- Salud: menos dulces y más ejercicio.
- Sorpresa: elogio inesperado.
08:18
- CANCER (junio 22-julio 23)
- Amor: resolverá una situación complicada en la relación y su encanto se percibirá más fuerte.
- Salud: habrá mejorías inesperadas.
- Sorpresa: posible mudanza.
08:18
- LEO (julio 24-agosto 23)
- Amor: finalmente, se encontrará con la persona que le gusta pero otra querrá insistir con su presencia.
- Salud: se cuidará en las comidas.
- Sorpresa: hallará algo extraviado.
08:18
- VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
- Amor: mejorará la comunicación y los sentimientos se expresarán en profundidad.
- Salud: sin excesos, estará mejor.
- Sorpresa: festejo divertido.
08:18
- LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Amor: una confusión alterará los nervios en la pareja pero la calma llegará con mucho afecto.
- Salud: incrementará el ejercicio.
- Sorpresa: alguien se irá sin aviso.
08:17
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- Amor: conocerá a una persona que le impactará por su gran calidez de corazón.
- Salud: hará bien en caminar más.
- Sorpresa: sospechosa coincidencia.
08:17
- SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- Amor: estará bien salir con amigos pero será bueno equilibrar con su pareja.
- Salud: una dolencia comienza a ceder.
- Sorpresa: se avecina un cambio.
08:17
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Amor: momento propicio en la pareja, para tomar iniciativas y renovar la calidez.
- Salud: un chequeo será oportuno.
- Sorpresa: eludirá un riesgo.
08:16
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Amor: momento para la diversión; su encanto se verá irresistible y facilitará un encuentro.
- Salud: una vieja dolencia se aliviará.
- Sorpresa: lo simple triunfará.
08:16
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Amor: dejará de lado actitudes teñidas de orgullo o podría causar cierto alejamiento en la pareja.
- Salud: un estudio traerá alivio.
- Sorpresa: encuentro romántico.
08:16
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08:15
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