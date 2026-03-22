Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
07:01

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la comunicación estará mejorada y facilita la libre expresión de sentimientos en la pareja. 

Salud: riesgo de tropiezos, atención. 

Sorpresa: hallará algo extraviado.

07:01

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: confiará sentimientos muy guardados y la armonía crecerá facilitando la plena calidez. 

Salud: un chequeo será buena idea. 

Sorpresa: sugerencia audaz.

07:00

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: sentirá que dos personas le gustan por diferentes motivos, pero el corazón decidirá. 

Salud: las penas y altibajos cesarán. 

Sorpresa: cambios drásticos.

07:00

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: atraviesa cierta soledad, pero saldrá de la oscuridad por la persona que menos imagina. 

Salud: hacer deportes le hará bien. 

Sorpresa: resolverá un asunto delicado.

06:59

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: sin herir la susceptibilidad de nadie, el vínculo merece el diálogo para fortalecer la relación. 

Salud: estará mejor si camina más. 

Sorpresa: emociones positivas.

06:58

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Amor: una infidencia le alterará los nervios, pero se apoyará en el corazón y decidirá. 

Salud: conviene mejorar rutinas físicas. 

Sorpresa: reencuentro esperado.

06:58

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Amor: un prejuicio dividirá la relación, pero obligará a dialogar y ver que no es grave. 

Salud: un cambio en la dieta hará bien. 

Sorpresa: evento esclarecedor.

06:57

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: armonía y afinidad en cálidos encuentros; se avecina etapa de madurez. 

Salud: menos hidratos le hará bien. 

Sorpresa: excelente contacto.

06:56

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con pequeños detalles, la relación recuperará la armonía perdida. 

Salud: un control será oportuno. 

Sorpresa: halago inesperado.

06:56

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: surgirán discusiones por motivos poco importantes; mejor ver qué hay detrás. 

Salud: cierta dolencia se alivia. 

Sorpresa: ingenioso regalo.

06:55

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Amor: será pesimista y creerá difícil conocer a cierta persona, pero algo le dará esperanza. 

Salud: un estudio será tranquilizador. 

Sorpresa: algo seguro ya no lo será.

06:54

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: con menos dispersión, tendrá más tiempo para la relación y el deseo renovará la calidez. 

Salud: ideal balancear la dieta. 

Sorpresa: encanto irresistible.

06:53

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTROVERTIDA, DE GESTOS Y MOVIMIENTOS LENTOS PERO CARGADOS DE SIGNIFICADO.

06:47

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 22 de marzo?

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