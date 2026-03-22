Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Amor: la comunicación estará mejorada y facilita la libre expresión de sentimientos en la pareja.
Salud: riesgo de tropiezos, atención.
Sorpresa: hallará algo extraviado.
Amor: confiará sentimientos muy guardados y la armonía crecerá facilitando la plena calidez.
Salud: un chequeo será buena idea.
Sorpresa: sugerencia audaz.
Amor: sentirá que dos personas le gustan por diferentes motivos, pero el corazón decidirá.
Salud: las penas y altibajos cesarán.
Sorpresa: cambios drásticos.
Amor: atraviesa cierta soledad, pero saldrá de la oscuridad por la persona que menos imagina.
Salud: hacer deportes le hará bien.
Sorpresa: resolverá un asunto delicado.
Amor: sin herir la susceptibilidad de nadie, el vínculo merece el diálogo para fortalecer la relación.
Salud: estará mejor si camina más.
Sorpresa: emociones positivas.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una infidencia le alterará los nervios, pero se apoyará en el corazón y decidirá.
Salud: conviene mejorar rutinas físicas.
Sorpresa: reencuentro esperado.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: un prejuicio dividirá la relación, pero obligará a dialogar y ver que no es grave.
Salud: un cambio en la dieta hará bien.
Sorpresa: evento esclarecedor.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: armonía y afinidad en cálidos encuentros; se avecina etapa de madurez.
Salud: menos hidratos le hará bien.
Sorpresa: excelente contacto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: con pequeños detalles, la relación recuperará la armonía perdida.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: halago inesperado.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: surgirán discusiones por motivos poco importantes; mejor ver qué hay detrás.
Salud: cierta dolencia se alivia.
Sorpresa: ingenioso regalo.
Amor: será pesimista y creerá difícil conocer a cierta persona, pero algo le dará esperanza.
Salud: un estudio será tranquilizador.
Sorpresa: algo seguro ya no lo será.
Amor: con menos dispersión, tendrá más tiempo para la relación y el deseo renovará la calidez.
Salud: ideal balancear la dieta.
Sorpresa: encanto irresistible.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTROVERTIDA, DE GESTOS Y MOVIMIENTOS LENTOS PERO CARGADOS DE SIGNIFICADO.
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