Amor: se avecina una relación con alguien que cree distante; serán encuentros con de intensa calidez.
Salud: riesgo de tropiezos.
Sorpresa: viaje imprevisto.
Amor: querrá disfrutar de momentos románticos pero circunstancias fortuitas lo impedirán; tendrá calma.
Salud: se aliviarán tensiones.
Sorpresa: regalo ingenioso.
Amor: un romance comenzará accidentado pero disfrutará en plenitud vivencias inolvidables.
Salud: conviene salir a caminar.
Sorpresa: suceso extraño.
Amor: recordará el lugar en donde se manifestaban tanto amor y ternura y querrá volver a recrearlo.
Salud: molestia hepática.
Sorpresa: beneficio concretado.
Amor: al recuperar el interés en salir, se preparará para una nueva relación que pronto dará inicio.
Salud: propicio practicar natación.
Sorpresa: evaluación inesperada.
Amor: su fidelidad será un valor destacado en la pareja; estará irresistible y se lo harán notar.
Salud: menos alcohol, mejor.
Sorpresa: un proyecto crecerá.
LIBRA (septiembre24-octubre 22)
Amor: si se enfrenta a sus temores, se volverá irresistible y se concretará hermoso encuentro.
Salud: iniciará actividades nuevas.
Sorpresa: alegre visita.
ESCORPIO (octubre23-noviembre22)
Amor: captará la atención de alguien con gran encanto y se producirá un encuentro.
Salud: si se relaja, dormirá mejor.
Sorpresa: inolvidable cita.
SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)
Amor: una decisión apresurada generará una crisis que se revertirá al dialogar.
Salud: dolor de hombros se disipa.
Sorpresa: sentimientos contrariados.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)
Amor: la diferencia en destinos para un viaje creará diferencias, pero todo se aclarará.
Salud: momento para hidratarse.
Sorpresa: gracioso capricho.
Amor: momento propicio para renovar pactos y promesas en relaciones del pasado o futuras.
Salud: ideal comenzar deportes.
Sorpresa: desactivará un fraude.
Amor: un encuentro fortuito reunirá lo necesario para un romance pero su corazón dirá otra cosa.
Salud: ingerir menos calorías.
Sorpresa: llega crédito.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES ALGUIEN: DE SÓLIDOS RECURSOS Y CAPAZ DE ASUMIR RIESGOS. AMA LA ACCIÓN EJECUTIVA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 23 de noviembre?
