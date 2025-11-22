Redacción EC
ARIES (marzo21- abril20)

Amor: se avecina una relación con alguien que cree distante; serán encuentros con de intensa calidez. 

Salud: riesgo de tropiezos. 

Sorpresa: viaje imprevisto. 

TAURO (abril21-mayo20)

Amor: querrá disfrutar de momentos románticos pero circunstancias fortuitas lo impedirán; tendrá calma.  

Salud: se aliviarán tensiones. 

Sorpresa: regalo ingenioso.

GEMINIS (mayo21-junio21)

Amor: un romance comenzará accidentado pero disfrutará en plenitud vivencias inolvidables.  

Salud: conviene salir a caminar. 

Sorpresa: suceso extraño.

CANCER (junio22-julio23)

Amor: recordará el lugar en donde se manifestaban tanto amor y ternura y querrá volver a recrearlo.  

Salud: molestia hepática. 

Sorpresa: beneficio concretado.

LEO (julio24-agosto23)

Amor: al recuperar el interés en salir, se preparará para una nueva relación que pronto dará inicio.  

Salud: propicio practicar natación. 

Sorpresa: evaluación inesperada. 

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Amor: su fidelidad será un valor destacado en la pareja; estará irresistible y se lo harán notar.  

Salud: menos alcohol, mejor.  

Sorpresa: un proyecto crecerá.

LIBRA (septiembre24-octubre 22)

Amor: si se enfrenta a sus temores, se volverá irresistible y se concretará hermoso encuentro. 

Salud: iniciará actividades nuevas. 

Sorpresa: alegre visita. 

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Amor: captará la atención de alguien con gran encanto y se producirá un encuentro.  

Salud: si se relaja, dormirá mejor. 

Sorpresa: inolvidable cita.

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Amor: una decisión apresurada generará una crisis que se revertirá al dialogar. 

Salud: dolor de hombros se disipa. 

Sorpresa: sentimientos contrariados.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Amor: la diferencia en destinos para un viaje creará diferencias, pero todo se aclarará.  

Salud: momento para hidratarse. 

Sorpresa: gracioso capricho. 

ACUARIO (enero21-febrero19)

Amor: momento propicio para renovar pactos y promesas en relaciones del pasado o futuras.  

Salud: ideal comenzar deportes.  

Sorpresa: desactivará un fraude.

PISCIS (febrero20-marzo20)

Amor: un encuentro fortuito reunirá lo necesario para un romance pero su corazón dirá otra cosa.  

Salud: ingerir menos calorías. 

Sorpresa: llega crédito.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES ALGUIEN: DE SÓLIDOS RECURSOS Y CAPAZ DE ASUMIR RIESGOS. AMA LA ACCIÓN EJECUTIVA.

