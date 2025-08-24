Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: desencuentros y malentendidos en la pareja crearán una crisis, pero el afecto la superará.  

Salud: gozará de gran vigor. 

Sorpresa: encuentro fortuito. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: condiciones propicias para un nuevo romance o generar una ansiada reconciliación, unión sólida.  

Salud: posible tropiezo u olvido. 

Sorpresa: feliz entusiasmo. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: aumentarán las muestras de afecto si deja atrás el pasado; logrará momentos románticos.  

Salud: molestia lumbar se alivia. 

Sorpresa: una rutina termina. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: ante cierta intromisión preservará la intimidad de la pareja y tomará las iniciativas.  

Salud: llega un esperado alivio. 

Sorpresa: asunto pendiente. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: la armonía en la pareja crecerá, renovada por la seducción. Lo afectivo sanará viejas heridas. 

Salud: iniciará una dieta sana. 

Sorpresa: cita inesperada. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: si decide juzgar, provocará dolor en la pareja que será necesario reparar con afecto.  

Salud: disfrutará de gran vitalidad. 

Sorpresa: regalo anónimo. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: con gran seducción quizá no obtenga el contacto con la persona que más desea conocer.  

Salud: caminar será bueno. 

Sorpresa: promesa cumplida. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: si desea que su pareja se sienta a gusto, equilibrará el impulso con delicadeza. 

Salud: el nerviosismo terminará. 

Sorpresa: reunión brillante. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: el sentido común será suficiente para resolver los conflictos en la pareja.  

Salud: cuidará su hígado con éxito. 

Sorpresa: llega esperada respuesta. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: hablar demasiado hará que los sentimientos se oculten; hará bien en escuchar.  

Salud: ideal para iniciar deportes. 

Sorpresa: secreto revelado. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto provocará que el entorno no deje de admirarle pero quien espera no aparece.  

Salud: mejor no comer de más. 

Sorpresa: dato vital. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su gran imaginación pondrá a la pareja cerca de una crisis, pero la superarán con afecto.  

Salud: dolor de cintura se disipa. 

Sorpresa: viaje accidentado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LIDER Y CONDUCTOR. SABE DETECTAR LA CAPACIDAD Y EL TALENTO EN LOS DEMÁS.

