Amor: desencuentros y malentendidos en la pareja crearán una crisis, pero el afecto la superará.
Salud: gozará de gran vigor.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Amor: condiciones propicias para un nuevo romance o generar una ansiada reconciliación, unión sólida.
Salud: posible tropiezo u olvido.
Sorpresa: feliz entusiasmo.
Amor: aumentarán las muestras de afecto si deja atrás el pasado; logrará momentos románticos.
Salud: molestia lumbar se alivia.
Sorpresa: una rutina termina.
Amor: ante cierta intromisión preservará la intimidad de la pareja y tomará las iniciativas.
Salud: llega un esperado alivio.
Sorpresa: asunto pendiente.
Amor: la armonía en la pareja crecerá, renovada por la seducción. Lo afectivo sanará viejas heridas.
Salud: iniciará una dieta sana.
Sorpresa: cita inesperada.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: si decide juzgar, provocará dolor en la pareja que será necesario reparar con afecto.
Salud: disfrutará de gran vitalidad.
Sorpresa: regalo anónimo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: con gran seducción quizá no obtenga el contacto con la persona que más desea conocer.
Salud: caminar será bueno.
Sorpresa: promesa cumplida.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: si desea que su pareja se sienta a gusto, equilibrará el impulso con delicadeza.
Salud: el nerviosismo terminará.
Sorpresa: reunión brillante.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: el sentido común será suficiente para resolver los conflictos en la pareja.
Salud: cuidará su hígado con éxito.
Sorpresa: llega esperada respuesta.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: hablar demasiado hará que los sentimientos se oculten; hará bien en escuchar.
Salud: ideal para iniciar deportes.
Sorpresa: secreto revelado.
Amor: su encanto provocará que el entorno no deje de admirarle pero quien espera no aparece.
Salud: mejor no comer de más.
Sorpresa: dato vital.
Amor: su gran imaginación pondrá a la pareja cerca de una crisis, pero la superarán con afecto.
Salud: dolor de cintura se disipa.
Sorpresa: viaje accidentado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LIDER Y CONDUCTOR. SABE DETECTAR LA CAPACIDAD Y EL TALENTO EN LOS DEMÁS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 24 de agosto?
