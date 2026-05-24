Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: se llenará de expectativas porque alguien nuevo notará su dulce encanto.
Salud: cierta dolencia se aliviará.
Sorpresa: novedad trascendente.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: recibirá mucho afecto porque sus cambios de actitud hacen crecer a la pareja.
Salud: se renovará en el gimnasio.
Sorpresa: encuentro inesperado.
Amor: alguien irresistible vencerá cierta timidez pero si se deja llevar, hallará lo que ansía.
Salud: los nervios se calmarán.
Sorpresa: noticia inesperada.
Amor: alguien interpretará sus sentimientos más profundos y entenderá que es su alma gemela.
Salud: equilibrada y vigorosa.
Sorpresa: obstáculo vencido.
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