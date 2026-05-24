Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
00:50

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se llenará de expectativas porque alguien nuevo notará su dulce encanto. 

Salud: cierta dolencia se aliviará. 

Sorpresa: novedad trascendente.

00:49

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: recibirá mucho afecto porque sus cambios de actitud hacen crecer a la pareja. 

Salud: se renovará en el gimnasio. 

Sorpresa: encuentro inesperado.

00:48

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: alguien irresistible vencerá cierta timidez pero si se deja llevar, hallará lo que ansía. 

Salud: los nervios se calmarán. 

Sorpresa: noticia inesperada.

00:48

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: alguien interpretará sus sentimientos más profundos y entenderá que es su alma gemela. 

Salud: equilibrada y vigorosa. 

Sorpresa: obstáculo vencido.

00:47

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON GRAN DESPLIEGUE SOLIDARIO. SIEMPRE CONFIABLE Y UN BUEN AMIGO.

00:47

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 24 de mayo?

• Revisa aquí el horóscopo del sábado 23 de mayo