Por Redacción EC
10:41

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: el diálogo sincero recuperará la armonía y disipará las trabas que incomodan a la pareja. 

Salud: descansará mucho mejor. 

Sorpresa: alguien se hará escuchar.

10:40

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: ya no habrá discusiones en la pareja, aumentará la calidez y también la armonía. 

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: entusiasmo efímero.

10:40

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su encanto será motivo de atracción en el entorno y le conduce a un divertido romance. 

Salud: se cuidará de los excesos. 

Sorpresa: alguien actuará con misterio.

10:40

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: tomará iniciativas con carácter para alejar a personas entrometidas y todo quedará aclarado. 

Salud: una dolencia cederá. 

Sorpresa: visita sin aviso.

10:39

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: notará que su presencia es bien recibida y agrada a cierta persona; habrá encuentro romántico. 

Salud: el ejercicio físico hará bien. 

Sorpresa: regalo inesperado.

10:39

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una charla se convertirá en propuesta amorosa y querrá avanzar hacia el romance. 

Salud: estará todo bajo control. 

Sorpresa: gracioso incidente.

10:39

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: valorarán sus iniciativas para mejorar la relación y querrá avanzar a otra etapa. 

Salud: se cuidará con una dieta sana. 

Sorpresa: revertirá un mal momento.

10:38

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: una sensación de desapego será positiva para ver con toda claridad la relación. 

Salud: dolor o molestia se aliviará. 

Sorpresa: un plazo vencerá.

10:38

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su fuerte encanto hará surgir el acercamiento de la persona más inesperada. 

Salud: una emoción causará dolor. 

Sorpresa: reunión incómoda.

10:38

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: su encanto crecerá y será percibido en el entorno; alguien se acercará. 

Salud: los nervios estarán en control. 

Sorpresa: actitud engañosa.

10:38

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: exagerar en formalidades le alterará los nervios pero tomará iniciativas divertidas. 

Salud: un estudio traerá alivio. 

Sorpresa: reclamo insólito.

10:35

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: los momentos agradables de la pareja tendrán aires de renovación; nuevo comienzo. 

Salud: se producirá una mejoría. 

Sorpresa: nueva vocación.

10:35

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10:35

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