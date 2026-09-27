ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: el diálogo sincero recuperará la armonía y disipará las trabas que incomodan a la pareja.
Salud: descansará mucho mejor.
Sorpresa: alguien se hará escuchar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: ya no habrá discusiones en la pareja, aumentará la calidez y también la armonía.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: entusiasmo efímero.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: su encanto será motivo de atracción en el entorno y le conduce a un divertido romance.
Salud: se cuidará de los excesos.
Sorpresa: alguien actuará con misterio.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: tomará iniciativas con carácter para alejar a personas entrometidas y todo quedará aclarado.
Salud: una dolencia cederá.
Sorpresa: visita sin aviso.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: notará que su presencia es bien recibida y agrada a cierta persona; habrá encuentro romántico.
Salud: el ejercicio físico hará bien.
Sorpresa: regalo inesperado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una charla se convertirá en propuesta amorosa y querrá avanzar hacia el romance.
Salud: estará todo bajo control.
Sorpresa: gracioso incidente.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: valorarán sus iniciativas para mejorar la relación y querrá avanzar a otra etapa.
Salud: se cuidará con una dieta sana.
Sorpresa: revertirá un mal momento.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: una sensación de desapego será positiva para ver con toda claridad la relación.
Salud: dolor o molestia se aliviará.
Sorpresa: un plazo vencerá.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: su fuerte encanto hará surgir el acercamiento de la persona más inesperada.
Salud: una emoción causará dolor.
Sorpresa: reunión incómoda.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: su encanto crecerá y será percibido en el entorno; alguien se acercará.
Salud: los nervios estarán en control.
Sorpresa: actitud engañosa.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: exagerar en formalidades le alterará los nervios pero tomará iniciativas divertidas.
Salud: un estudio traerá alivio.
Sorpresa: reclamo insólito.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: los momentos agradables de la pareja tendrán aires de renovación; nuevo comienzo.
Salud: se producirá una mejoría.
Sorpresa: nueva vocación.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POSEEDORA DE GRAN SENSIBILIDAD QUE CUANDO ES POSITIVA HACE FELICES A OTROS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 27 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 27 de setiembre?
• Revisa el horóscopo del sábado 26 de setiembre