Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
01:23

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la cercanía de una expareja causará inquietud y entredichos si va a entablar una nueva relación.  

Salud: sin excusas para caminar. 

Sorpresa: visita agradable.

01:23

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la comunicación mejorará en la pareja y predispone a momentos gratos y gestos de calidez. 

Salud: un control estará bien. 

Sorpresa: familiar entrometido.

01:22

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: hará bien en no meterse donde no le llaman o su pareja terminará perdiendo la paciencia. 

Salud: ingerirá más alimentos sanos.  

Sorpresa: noticia increíble.

01:22

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: comenzará a ver a alguien que ve todos los días como el amor de su vida y posible romance.  

Salud: una dolencia cederá. 

Sorpresa: planteo irresistible.

01:21

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: una crítica a su pareja causará más daño del que imagina; hará bien en suavizar las palabras.  

Salud: un estudio resultará bien. 

Sorpresa: visita inesperada.

01:21

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: le pedirán coherencia entre sus dichos y lo que hace y no lo tomará mal sino con afecto.  

Salud: una molestia se disipará. 

Sorpresa: oportunidad increíble.

01:21

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: con las dudas aclaradas, un romance comenzará con plena confianza y calidez mutua.  

Salud: la energía se renovará. 

Sorpresa: viaje no planeado.

01:21

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

Amor: sus familiares ya no se entrometen y, por el contrario, resultarán de gran ayuda.  

Salud: estará todo bajo control. 

Sorpresa: valioso consejo.

01:20

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: recibirá quejas por cierta dispersión, pero su pareja actuará con paciencia.  

Salud: se relaja y duerme bien. 

Sorpresa: actitud reprochable.

01:20

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación pasará de cierta tibieza a la calidez y la armonía se fortalecerá.  

Salud: los buenos hábitos ayudan. 

Sorpresa: crítica dolorosa.

01:19

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: un viaje de la pareja servirá para renovar el lazo que acusa desgaste y la calidez crecerá.  

Salud: las tensiones se disiparán. 

Sorpresa: momento decisivo.

01:19

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: gestos de timidez podrían tomarse como indiferencia, si toma iniciativas, estará irresistible.  

Salud: una molestia se aliviará. 

Sorpresa: encuentro romántico.

01:19

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CURIOSA Y RESERVADA PERO ROMÁNTICA: DISFRUTA DE AMORES IMPOSIBLES.

01:19

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