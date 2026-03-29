Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Amor: la cercanía de una expareja causará inquietud y entredichos si va a entablar una nueva relación.
Salud: sin excusas para caminar.
Sorpresa: visita agradable.
Amor: la comunicación mejorará en la pareja y predispone a momentos gratos y gestos de calidez.
Salud: un control estará bien.
Sorpresa: familiar entrometido.
Amor: hará bien en no meterse donde no le llaman o su pareja terminará perdiendo la paciencia.
Salud: ingerirá más alimentos sanos.
Sorpresa: noticia increíble.
Amor: comenzará a ver a alguien que ve todos los días como el amor de su vida y posible romance.
Salud: una dolencia cederá.
Sorpresa: planteo irresistible.
Amor: una crítica a su pareja causará más daño del que imagina; hará bien en suavizar las palabras.
Salud: un estudio resultará bien.
Sorpresa: visita inesperada.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: le pedirán coherencia entre sus dichos y lo que hace y no lo tomará mal sino con afecto.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: oportunidad increíble.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: con las dudas aclaradas, un romance comenzará con plena confianza y calidez mutua.
Salud: la energía se renovará.
Sorpresa: viaje no planeado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: sus familiares ya no se entrometen y, por el contrario, resultarán de gran ayuda.
Salud: estará todo bajo control.
Sorpresa: valioso consejo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: recibirá quejas por cierta dispersión, pero su pareja actuará con paciencia.
Salud: se relaja y duerme bien.
Sorpresa: actitud reprochable.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la relación pasará de cierta tibieza a la calidez y la armonía se fortalecerá.
Salud: los buenos hábitos ayudan.
Sorpresa: crítica dolorosa.
Amor: un viaje de la pareja servirá para renovar el lazo que acusa desgaste y la calidez crecerá.
Salud: las tensiones se disiparán.
Sorpresa: momento decisivo.
Amor: gestos de timidez podrían tomarse como indiferencia, si toma iniciativas, estará irresistible.
Salud: una molestia se aliviará.
Sorpresa: encuentro romántico.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CURIOSA Y RESERVADA PERO ROMÁNTICA: DISFRUTA DE AMORES IMPOSIBLES.
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