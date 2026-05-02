Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
23:09

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: momento para expresar los sentimientos, hallar lo que afecta a la pareja y recuperar la armonía.

Salud: disfrutará de gran vigor.

Sorpresa: encuentro familiar.

23:08

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: recibirá atenciones inolvidables y dejará atrás las críticas, con paciencia todo se logra.

Salud: una dolencia se disipa y alivia.

Sorpresa: gesto extraño.

23:08

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: insistirá con palabras cuando lo que importan son los gestos, entonces, convencerá. 

Salud: necesitará hacer reposo.

Sorpresa: señal prometedora.

23:07

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: su pareja le apoyará en entredicho familiar y los roces se suavizan y se recupera la armonía.

Salud: los nerviosos se calman.

Sorpresa: cambio imprevisto.

23:07

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: la buena comunicación derrumbará la distancia y consolidará a la pareja. Propicio para charlar.

Salud: una dieta sana ayudará.

Sorpresa: secreto revelado.

23:06

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una cita será perfecta si se permite expresar con simpatía y hablar con sinceridad.

Salud: un trastorno se aliviará.

Sorpresa: llega beneficio.

23:06

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: logrará un grato entendimiento en la relación y podrá alejar a los entrometidos.

Salud: se relaja y duerme mejor.

Sorpresa: viaje inesperado.

23:05

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona y el romance podría iniciar.

Salud: una molestia será pasajera.

Sorpresa: llega esperada respuesta.

23:05

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: disfrutará de un cálido intercambio afectivo que suavizará los roces.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: reclamo resuelto.

23:04

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: momento ideal para el inicio de relaciones o reconciliarse si está en pareja.

Salud: una consulta a tiempo aliviará.

Sorpresa: una vocación resurge.

23:04

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su pareja luchará con gente que intenta confundir y la confianza íntima crecerá.

Salud: una dolencia merecerá atención.

Sorpresa: encuentro fortuito.

23:03

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la relación podría opacarse por actitudes confusas, al dialogar, descubrirá algo nuevo.

Salud: dejará un hábito pernicioso.

Sorpresa: hallará un objeto perdido.

23:03

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23:02

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