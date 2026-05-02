Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Amor: momento para expresar los sentimientos, hallar lo que afecta a la pareja y recuperar la armonía.
Salud: disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: encuentro familiar.
Amor: recibirá atenciones inolvidables y dejará atrás las críticas, con paciencia todo se logra.
Salud: una dolencia se disipa y alivia.
Sorpresa: gesto extraño.
Amor: insistirá con palabras cuando lo que importan son los gestos, entonces, convencerá.
Salud: necesitará hacer reposo.
Sorpresa: señal prometedora.
Amor: su pareja le apoyará en entredicho familiar y los roces se suavizan y se recupera la armonía.
Salud: los nerviosos se calman.
Sorpresa: cambio imprevisto.
Amor: la buena comunicación derrumbará la distancia y consolidará a la pareja. Propicio para charlar.
Salud: una dieta sana ayudará.
Sorpresa: secreto revelado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una cita será perfecta si se permite expresar con simpatía y hablar con sinceridad.
Salud: un trastorno se aliviará.
Sorpresa: llega beneficio.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: logrará un grato entendimiento en la relación y podrá alejar a los entrometidos.
Salud: se relaja y duerme mejor.
Sorpresa: viaje inesperado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona y el romance podría iniciar.
Salud: una molestia será pasajera.
Sorpresa: llega esperada respuesta.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: disfrutará de un cálido intercambio afectivo que suavizará los roces.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: reclamo resuelto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: momento ideal para el inicio de relaciones o reconciliarse si está en pareja.
Salud: una consulta a tiempo aliviará.
Sorpresa: una vocación resurge.
Amor: su pareja luchará con gente que intenta confundir y la confianza íntima crecerá.
Salud: una dolencia merecerá atención.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Amor: la relación podría opacarse por actitudes confusas, al dialogar, descubrirá algo nuevo.
Salud: dejará un hábito pernicioso.
Sorpresa: hallará un objeto perdido.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DECIDIDA PARA ENCARAR CON ENERGÍA ASPECTOS DE LA VIDA. AMA LA JUSTICIA.
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