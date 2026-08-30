Por Redacción EC
08:11

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: algún desacuerdo provocará roces en la pareja, pero una sugerencia hará renacer la armonía.  

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: alguien será valiente.

08:10

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la armonía estará en riesgo y se impone cuidar la relación con iniciativas que generen calidez. 

Salud: con buen descanso mejorará. 

Sorpresa: una traba caerá.

08:10

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

Amor: la afinidad crecerá con alguien agradable y le conducirá a disfrutar de dulces vivencias. 

Salud: un tratamiento será eficaz. 

Sorpresa: súbito cuestionamiento.

08:10

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: creerá que a la relación le faltan momentos de alegría y por eso, tomará iniciativas divertidas. 

Salud: cada día estará mejor. 

Sorpresa: un misterio se fortalece.

08:09

LEO (julio 23-agosto 22) 

Amor: momentos de revelaciones inquietantes, cambios, reconciliaciones deseadas y relaciones nuevas.  

Salud: el ejercicio le hará bien. 

Sorpresa: encuentro incómodo.

08:09

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Amor: la calidez mutua crea momentos inolvidables y aumenta la armonía en la pareja. 

Salud: alivio para las rodillas. 

Sorpresa: visitas muy esperadas.

08:09

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Amor: momento agradable en la relación, acuerdos y coincidencias fortalecerán la armonía. 

Salud: elegirá alimentos sanos. 

Sorpresa: hallazgo emotivo.

08:09

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

Amor: momento para la sinceridad en la pareja, la verdad disipará temores y dudas.  

Salud: el gimnasio le dará energía. 

Sorpresa: alguien le decepcionará.

08:09

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Amor: al actuar con generosidad en la pareja, pronto recibirá una amorosa respuesta.  

Salud: una dieta sana ayudará. 

Sorpresa: respuesta inesperada.

08:09

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

Amor: un tercero generará confusión e inseguridad que podrían afectar la armonía.  

Salud: nervios alterados se aliviarán. 

Sorpresa: alguien se alejará.

08:08

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Amor: querrá relacionarse con una persona tímida, lo que exigirá mayor sensibilidad.  

Salud: el dolor de cabeza cederá. 

Sorpresa: elogio inesperado.

08:08

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: tendrá demasiadas expectativas con cierta persona, pero mejor será verla tal como es. 

Salud: un control será apropiado. 

Sorpresa: una esperanza se recupera.

08:08

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08:08

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