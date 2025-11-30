04:37
Amor: la expectativa en la relación se cumplirá gracias a su derroche de encanto en la pareja.
Salud: iniciará un nuevo deporte.
Sorpresa: oferta conveniente.
Amor: una decisión a tiempo le llevará a alcanzar la armonía en la pareja, pero renunciará a algo.
Salud: una dieta será lo apropiado.
Sorpresa: cita inesperada.
Amor: surgirán tensiones en la pareja por alguna acción torpe o no bien comprendida. Urge dialogar.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: hallará algo de valor.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROPENSA AL PLACER DE LOS SENTIDOS Y MÁS SI LOS PUEDE COMPARTIR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 30 de noviembre?
