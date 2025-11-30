Redacción EC
CAPRICORNIO (dic22-ene20)

Amor: la expectativa en la relación se cumplirá gracias a su derroche de encanto en la pareja. 

Salud: iniciará un nuevo deporte. 

Sorpresa: oferta conveniente. 

ACUARIO (ene21-feb19)

Amor: una decisión a tiempo le llevará a alcanzar la armonía en la pareja, pero renunciará a algo. 

Salud: una dieta será lo apropiado. 

Sorpresa: cita inesperada. 

PISCIS (feb20-marzo20)

Amor: surgirán tensiones en la pareja por alguna acción torpe o no bien comprendida. Urge dialogar. 

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: hallará algo de valor.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROPENSA AL PLACER DE LOS SENTIDOS Y MÁS SI LOS PUEDE COMPARTIR.

