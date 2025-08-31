03:05
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: si no participa de la charla, los sentimientos no fluirán y el interés declinará.
Salud: hora de iniciar un deporte.
Sorpresa: misterio revelado.
Amor: su encanto aumenta y provoca admiración pero el romance se hará esperar.
Salud: momento para comer sano.
Sorpresa: buen consejo de un extraño.
Amor: su fuerte imaginación hará que cundan los reproches en la pareja pero se corregirá.
Salud: dolor de hombros se disipará.
Sorpresa: momento de arrojo.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LÍDER Y GENEROSA PORQUE RECONOCE LA CAPACIDAD Y TALENTO DE LOS DEMÁS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 31 de agosto?
