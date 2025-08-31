Redacción EC
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: si no participa de la charla, los sentimientos no fluirán y el interés declinará.  

Salud: hora de iniciar un deporte. 

Sorpresa: misterio revelado. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto aumenta y provoca admiración pero el romance se hará esperar.  

Salud: momento para comer sano. 

Sorpresa: buen consejo de un extraño. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su fuerte imaginación hará que cundan los reproches en la pareja pero se corregirá.  

Salud: dolor de hombros se disipará. 

Sorpresa: momento de arrojo.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LÍDER Y GENEROSA PORQUE RECONOCE LA CAPACIDAD Y TALENTO DE LOS DEMÁS.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 31 de agosto?

