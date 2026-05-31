Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Amor: el buen humor serála clave para resolver los grandes y pequeños problemas en la pareja.
Salud: reforzará una dieta saludable.
Sorpresa: decisión a tiempo.
Amor: dejará atrás la vida social y prestará más atención a su pareja; las cosas mejorarán.
Salud: le indicarán hacer gimnasia.
Sorpresa: un misterio se revela.
Amor: ante algunos gestos que no le agradan pondrá las cosas en su lugar y alguien lo notará.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: viaje repentino.
Amor: momento para dejar atrás los caprichos y el mal humor o la relación comenzará a estancarse.
Salud: controlará cierto exceso.
Sorpresa: visita sin aviso.
Amor: necesitará que le expresen el afecto para tener seguridad en una relación con altibajos.
Salud: la expresión corporal le hará bien.
Sorpresa: alguien será obstinado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: su encanto estará más atractivo de lo habitual y su entorno lo notará de inmediato.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: supera un obstáculo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la relación se vivirá con una intensa calidez y en los momentos felices hará planes.
Salud: descansa como nunca antes.
Sorpresa: acierto increíble.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: ganará una estabilidad que tendrá que sostener día tras día pero lo logrará.
Salud: un estudio traerá gran alivio.
Sorpresa: un anhelo se cumplirá.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: en un encuentro conocerá a alguien que le hará vibrar y se enamora.
Salud: apartará las ideas negativas.
Sorpresa: reunión divertida.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: buscará su alma gemela en los lugares menos recomendables pero acertará.
Salud: mejor si cambia la dieta.
Sorpresa: encuentro inesperado.
Amor: momentos de la pareja en que aparece el riesgo de desencanto por la falta de diálogo.
Salud: un dolor crónico se aliviará.
Sorpresa: noticias de una expareja.
Amor: actitudes deindiferencia serán reprochadas en la relación y un cambio será inminente.
Salud: supera el riesgo de tropiezos.
Sorpresa: confesión inesperada.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE YFRONTAL. DE GRAN VIDA INTERIOR, LE DA VALOR A LOS ACTOS DE JUSTICIA.
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