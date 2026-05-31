Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:29

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: el buen humor serála clave para resolver los grandes y pequeños problemas en la pareja. 

Salud: reforzará una dieta saludable. 

Sorpresa: decisión a tiempo. 

08:28

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: dejará atrás la vida social y prestará más atención a su pareja; las cosas mejorarán.

Salud: le indicarán hacer gimnasia.

Sorpresa: un misterio se revela.

08:28

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: ante algunos gestos que no le agradan pondrá las cosas en su lugar y alguien lo notará. 

Salud: una dolencia se aliviará. 

Sorpresa: viaje repentino.

08:27

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: momento para dejar atrás los caprichos y el mal humor o la relación comenzará a estancarse. 

Salud: controlará cierto exceso. 

Sorpresa: visita sin aviso.

08:27

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: necesitará que le expresen el afecto para tener seguridad en una relación con altibajos. 

Salud: la expresión corporal le hará bien. 

Sorpresa: alguien será obstinado.

08:26

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su encanto estará más atractivo de lo habitual y su entorno lo notará de inmediato. 

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: supera un obstáculo.

08:25

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la relación se vivirá con una intensa calidez y en los momentos felices hará planes. 

Salud: descansa como nunca antes. 

Sorpresa: acierto increíble.

08:25

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: ganará una estabilidad que tendrá que sostener día tras día pero lo logrará. 

Salud: un estudio traerá gran alivio. 

Sorpresa: un anhelo se cumplirá.

08:24

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: en un encuentro conocerá a alguien que le hará vibrar y se enamora.

Salud: apartará las ideas negativas. 

Sorpresa: reunión divertida.

08:24

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: buscará su alma gemela en los lugares menos recomendables pero acertará. 

Salud: mejor si cambia la dieta. 

Sorpresa: encuentro inesperado.

08:23

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: momentos de la pareja en que aparece el riesgo de desencanto por la falta de diálogo. 

Salud: un dolor crónico se aliviará. 

Sorpresa: noticias de una expareja.

08:23

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Amor: actitudes deindiferencia serán reprochadas en la relación y un cambio será inminente. 

Salud: supera el riesgo de tropiezos. 

Sorpresa: confesión inesperada.

08:22

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08:19

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