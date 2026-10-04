ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: su poder de seducción se destacará y el entorno percibirá su encanto, alguien se acercará.
Salud: mejorará con una dieta sana.
Sorpresa: alguien será valiente.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: su gran paciencia será vital para resolver una diferencia en la relación y todo se recuperará.
Salud: cualquier exceso le afectará.
Sorpresa: encuentro conmovedor.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: las pequeñas atenciones disiparán esos momentos de tensión y renovarán la calidez.
Salud: un estudio será oportuno.
Sorpresa: fastidio superado.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: hallará un lugar en el que conocerá a una persona que sentirá irresistible en el encuentro.
Salud: un dolor empezará a ceder.
Sorpresa: sueño realizado.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: demasiadas quejas fastidiarán la relación y le harán perder la paciencia, pero dialogará.
Salud: mejorará con más gimnasio.
Sorpresa: alguien vendrá sin llamar.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: expresará sentimientos contenidos y la ternura recibida le hará sentir dulce calidez.
Salud: retomará un deporte.
Sorpresa: mensaje críptico.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: subsanará errores, comenzará una etapa de armonía sólida y un nuevo comienzo.
Salud: hará bien en hidratarse.
Sorpresa: perderá confianza en alguien.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: actitudes de indiferencia amenazan a la pareja pero habrá momentos románticos.
Salud: equilibrada y en control.
Sorpresa: respuesta inesperada.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: el aislamiento no será buena señal para remontar una situación difícil.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: quejas injustificadas.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la relación generará cálidos momentos que predisponen una dulce calidez.
Salud: alcanzará buen equilibrio.
Sorpresa: éxito inesperado.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: la tolerancia y pequeñas atenciones le volverán irresistible en los momentos íntimos.
Salud: le sugieren más ejercicio.
Sorpresa: buena fortuna.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: una relación del pasado aparecerá de improviso para hablarle pero querrá evitarlo.
Salud: un dolor de cabeza se alivia.
Sorpresa: actividad nueva.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO DETALLISTA. PASA POR LAS COSAS DE MODO SUPERFICIAL Y SE DISPERSA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 4 de octubre?
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