Por Redacción EC
09:35

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: su poder de seducción se destacará y el entorno percibirá su encanto, alguien se acercará. 

Salud: mejorará con una dieta sana. 

Sorpresa: alguien será valiente.

09:35

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su gran paciencia será vital para resolver una diferencia en la relación y todo se recuperará. 

Salud: cualquier exceso le afectará. 

Sorpresa: encuentro conmovedor.

09:34

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: las pequeñas atenciones disiparán esos momentos de tensión y renovarán la calidez. 

Salud: un estudio será oportuno. 

Sorpresa: fastidio superado.

09:34

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: hallará un lugar en el que conocerá a una persona que sentirá irresistible en el encuentro. 

Salud: un dolor empezará a ceder. 

Sorpresa: sueño realizado.

09:34

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: demasiadas quejas fastidiarán la relación y le harán perder la paciencia, pero dialogará. 

Salud: mejorará con más gimnasio. 

Sorpresa: alguien vendrá sin llamar.

09:34

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: expresará sentimientos contenidos y la ternura recibida le hará sentir dulce calidez. 

Salud: retomará un deporte. 

Sorpresa: mensaje críptico.

09:33

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: subsanará errores, comenzará una etapa de armonía sólida y un nuevo comienzo. 

Salud: hará bien en hidratarse. 

Sorpresa: perderá confianza en alguien.

09:33

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: actitudes de indiferencia amenazan a la pareja pero habrá momentos románticos. 

Salud: equilibrada y en control. 

Sorpresa: respuesta inesperada.

09:33

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: el aislamiento no será buena señal para remontar una situación difícil. 

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: quejas injustificadas.

09:33

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación generará cálidos momentos que predisponen una dulce calidez. 

Salud: alcanzará buen equilibrio. 

Sorpresa: éxito inesperado.

09:33

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: la tolerancia y pequeñas atenciones le volverán irresistible en los momentos íntimos. 

Salud: le sugieren más ejercicio. 

Sorpresa: buena fortuna.

09:32

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: una relación del pasado aparecerá de improviso para hablarle pero querrá evitarlo. 

Salud: un dolor de cabeza se alivia. 

Sorpresa: actividad nueva.

09:32

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO DETALLISTA. PASA POR LAS COSAS DE MODO SUPERFICIAL Y SE DISPERSA. 

09:32

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 4 de octubre?

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