Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Amor: su pareja le convencerá de algo que no le gusta pero no discute porque verá que es interesante.
Salud: una dolencia cederá.
Sorpresa: pequeño gesto.
Amor: el entendimiento mutuo garantizará cierta audacia y el encanto será la base de la confianza.
Salud: la mente estará despejada.
Sorpresa: momento de entusiasmo.
Amor: le pedirán mayor sensibilidad y dejar atrás malas actitudes o la pareja tomará distancia.
Salud: gestionará las emociones.
Sorpresa: regalo ingenioso.
Amor: un disgusto hará que se refugie en su coraza, pero será signo de madurez aceptar diferencias.
Salud: un remedio le hará bien.
Sorpresa: encuentro inesperado.
Amor: gente entrometida querrá instalar un conflicto en la pareja para crear dudas, pero no podrán.
Salud: necesitará dormir más horas.
Sorpresa: dura respuesta.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una visita incomodará a la pareja, pero traerá una noticia que los llenará de felicidad.
Salud: las alergias se disiparán.
Sorpresa: alguien será insolente.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: en un encuentro conocerá a alguien interesante pero contará con su gran encanto.
Salud: hará bien en hidratarse.
Sorpresa: una situación podría superarlo.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: no querrá que una tonta confusión arruine un hermoso momento; se ocupará.
Salud: un resultado estará bien.
Sorpresa: un privilegio será otorgado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: tendrá cuidado al confiar su preferencia por alguien; hay gente chismosa.
Salud: necesitará descansar mejor.
Sorpresa: alguien callará un secreto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: descubrirá quién es el que envía pequeñas atenciones con tanta insistencia.
Salud: no se excederá en la comida.
Sorpresa: conmovedor estilo de vida.
Amor: su mundo interior necesitará equilibrio para planear un nuevo comienzo en la pareja.
Salud: un control será apropiado.
Sorpresa: revelación inesperada.
Amor: le reprocharán que no atiende los problemas de la pareja. Necesitan dialogar.
Salud: alejará emociones negativas.
Sorpresa: se mostrará como un líder.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OPTIMISTA. EXPRESA SUS HABILIDADES CON EMPATÍA Y BUENA COMUNICACIÓN.
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