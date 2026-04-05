Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
10:20

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: su pareja le convencerá de algo que no le gusta pero no discute porque verá que es interesante. 

Salud: una dolencia cederá. 

Sorpresa: pequeño gesto.

10:19

TAURO (abril21-mayo20)

Amor: el entendimiento mutuo garantizará cierta audacia y el encanto será la base de la confianza. 

Salud: la mente estará despejada. 

Sorpresa: momento de entusiasmo.

10:19

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: le pedirán mayor sensibilidad y dejar atrás malas actitudes o la pareja tomará distancia. 

Salud: gestionará las emociones. 

Sorpresa: regalo ingenioso.

10:18

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: un disgusto hará que se refugie en su coraza, pero será signo de madurez aceptar diferencias. 

Salud: un remedio le hará bien. 

Sorpresa: encuentro inesperado.

10:18

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: gente entrometida querrá instalar un conflicto en la pareja para crear dudas, pero no podrán. 

Salud: necesitará dormir más horas. 

Sorpresa: dura respuesta.

10:17

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Amor: una visita incomodará a la pareja, pero traerá una noticia que los llenará de felicidad. 

Salud: las alergias se disiparán. 

Sorpresa: alguien será insolente.

10:17

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Amor: en un encuentro conocerá a alguien interesante pero contará con su gran encanto. 

Salud: hará bien en hidratarse. 

Sorpresa: una situación podría superarlo.

10:16

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: no querrá que una tonta confusión arruine un hermoso momento; se ocupará. 

Salud: un resultado estará bien. 

Sorpresa: un privilegio será otorgado.

10:15

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: tendrá cuidado al confiar su preferencia por alguien; hay gente chismosa. 

Salud: necesitará descansar mejor. 

Sorpresa: alguien callará un secreto.

10:15

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: descubrirá quién es el que envía pequeñas atenciones con tanta insistencia. 

Salud: no se excederá en la comida. 

Sorpresa: conmovedor estilo de vida.

10:13

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su mundo interior necesitará equilibrio para planear un nuevo comienzo en la pareja. 

Salud: un control será apropiado. 

Sorpresa: revelación inesperada.

10:13

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: le reprocharán que no atiende los problemas de la pareja. Necesitan dialogar. 

Salud: alejará emociones negativas. 

Sorpresa: se mostrará como un líder.

10:09

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09:56

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