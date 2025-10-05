Amor: dificultad para expresar los sentimientos. Si lo intenta, le hará bien a la pareja y la armonía volverá.
Salud: caminar le hará bien.
Sorpresa: llega reclamo.
Amor: la calidez resurgirá y será factor de seducción y así los encuentros prolongados se disfrutarán.
Salud: necesitará un descanso.
Sorpresa: meta cumplida.
Amor: su deseo por una relación quedará satisfecha porque alguien le propone un afable encuentro.
Salud: disgustarse no será bueno.
Sorpresa: novedades inesperadas.
Amor: no se animará a dejar todo atrás y retener a esa persona que se va, pero tendrá una razón.
Salud: disfrutará de gran bienestar.
Sorpresa: riesgo innecesario.
Amor: desencuentros, confusiones e indiferencia. Todo indica que un diálogo sincero hará bien a la pareja.
Salud: estable y consolidada.
Sorpresa: visita no deseada.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: si olvida alguna promesa incumplida en la pareja, evitará una tormenta en lo sentimental.
Salud: tendrá más optimismo.
Sorpresa: actitud inexplicable.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la relación mejora y la calidez se recupera con amorosa intensidad. Nuevo comienzo.
Salud: controlar los nervios.
Sorpresa: decisión oportuna.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su brillo personal generará insinuaciones que se concretarán en un encuentro.
Salud: una consulta le aliviará.
Sorpresa: rumor malicioso.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: la vida social podría pero provocar que descuide a su pareja, pero lo evitará.
Salud: dolor de cabeza cederá.
Sorpresa: conflicto resuelto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la relación crecerá en calidez si promueve el diálogo sincero que genera armonía.
Salud: el deporte le hará bien.
Sorpresa: encuentro inesperado.
Amor: momento en que dos personas dividen a su corazón, pero sabrá quién de ellas le hará feliz.
Salud: menos sal, mejor.
Sorpresa: viaje divertido.
Amor: la expresión de emociones fortalecerán a la pareja y permitirán una confesión divertida.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: regalo genial.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTELIGENTE Y CALCULADORA. SE ANTICIPA A LOS PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS.
