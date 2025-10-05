Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: dificultad para expresar los sentimientos. Si lo intenta, le hará bien a la pareja y la armonía volverá.  

Salud: caminar le hará bien. 

Sorpresa: llega reclamo. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la calidez resurgirá y será factor de seducción y así los encuentros prolongados se disfrutarán.  

Salud: necesitará un descanso. 

Sorpresa: meta cumplida. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

Amor: su deseo por una relación quedará satisfecha porque alguien le propone un afable encuentro.  

Salud: disgustarse no será bueno. 

Sorpresa: novedades inesperadas. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: no se animará a dejar todo atrás y retener a esa persona que se va, pero tendrá una razón.  

Salud: disfrutará de gran bienestar. 

Sorpresa: riesgo innecesario. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: desencuentros, confusiones e indiferencia. Todo indica que un diálogo sincero hará bien a la pareja.  

Salud: estable y consolidada. 

Sorpresa: visita no deseada. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: si olvida alguna promesa incumplida en la pareja, evitará una tormenta en lo sentimental. 

Salud: tendrá más optimismo. 

Sorpresa: actitud inexplicable. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la relación mejora y la calidez se recupera con amorosa intensidad. Nuevo comienzo.  

Salud: controlar los nervios. 

Sorpresa: decisión oportuna. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su brillo personal generará insinuaciones que se concretarán en un encuentro.  

Salud: una consulta le aliviará. 

Sorpresa: rumor malicioso. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la vida social podría pero provocar que descuide a su pareja, pero lo evitará.  

Salud: dolor de cabeza cederá. 

Sorpresa: conflicto resuelto. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación crecerá en calidez si promueve el diálogo sincero que genera armonía.  

Salud: el deporte le hará bien. 

Sorpresa: encuentro inesperado. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: momento en que dos personas dividen a su corazón, pero sabrá quién de ellas le hará feliz.  

Salud: menos sal, mejor. 

Sorpresa: viaje divertido. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la expresión de emociones fortalecerán a la pareja y permitirán una confesión divertida.  

Salud: una dolencia se disipará. 

Sorpresa: regalo genial.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTELIGENTE Y CALCULADORA. SE ANTICIPA A LOS PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS. 

