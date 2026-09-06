Por Redacción EC
01:52

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la relación podría sufrir desencuentros o malentendidos. Lo revertirá con la sinceridad. 

Salud: una molestia se disipará. 

Sorpresa: encuentro incómodo.

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TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: ideal para las nuevas relaciones o alcanzar la armonía en parejas sólidas; dulces vivencias. 

Salud: vencerá los altibajos. 

Sorpresa: mensaje incomprensible.

01:52

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: las muestras de afecto aumentarán y consolidan una relación que ha sufrido altibajos. 

Salud: un control será oportuno. 

Sorpresa: golpe a la rutina.

01:52

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: la privacidad de la pareja necesitará ser protegida ante terceros que crean confusión. 

Salud: un estudio dará tranquilidad. 

Sorpresa: regalo costoso.

01:51

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: crecerá la armonía en la pareja, se renovará la calidez y los conflictos llegarán a su fin. 

Salud: mejora la dieta y descansa mejor. 

Sorpresa: invitación rechazada.

01:49

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: no será bien visto juzgar sin pensar, lo positivo será dialogar y alcanzar la armonía. 

Salud: sentirá agradable vitalidad. 

Sorpresa: alguien callará todas las voces.

01:49

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: su intención será bien interpretada y las cosas se acelerarán; habrá encuentro romántico. 

Salud: caminar será agradable. 

Sorpresa: desafío superado.

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ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: el bienestar en la pareja será alcanzado por iniciativas positivas y entusiasmo. 

Salud: los nervios se calmarán. 

Sorpresa: emotivo hallazgo.

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SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: resolverá un persistente conflicto de la pareja y preservará la calidez. 

Salud: se cuidará de los excesos. 

Sorpresa: respuesta insólita.

01:48

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: los sentimientos fluirán y el encanto mutuo crecerá en el sólido romance. 

Salud: alimentos sanos lo mejorarán. 

Sorpresa: secreto revelado.

01:48

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto no será pasado por alto y un romance podría iniciar con quien más desea. 

Salud: un control será oportuno. 

Sorpresa: datos valiosos.

01:48

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: una preferencia se tomará como un capricho y amenaza con perjudicar la relación; atención. 

Salud: dolor de hombros cederá. 

Sorpresa: viaje soñado.

01:48

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA HACER REGALOS EN FECHAS IMPORTANTES. 

01:47

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