ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: la relación podría sufrir desencuentros o malentendidos. Lo revertirá con la sinceridad.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: encuentro incómodo.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: ideal para las nuevas relaciones o alcanzar la armonía en parejas sólidas; dulces vivencias.
Salud: vencerá los altibajos.
Sorpresa: mensaje incomprensible.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: las muestras de afecto aumentarán y consolidan una relación que ha sufrido altibajos.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: golpe a la rutina.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: la privacidad de la pareja necesitará ser protegida ante terceros que crean confusión.
Salud: un estudio dará tranquilidad.
Sorpresa: regalo costoso.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: crecerá la armonía en la pareja, se renovará la calidez y los conflictos llegarán a su fin.
Salud: mejora la dieta y descansa mejor.
Sorpresa: invitación rechazada.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: no será bien visto juzgar sin pensar, lo positivo será dialogar y alcanzar la armonía.
Salud: sentirá agradable vitalidad.
Sorpresa: alguien callará todas las voces.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: su intención será bien interpretada y las cosas se acelerarán; habrá encuentro romántico.
Salud: caminar será agradable.
Sorpresa: desafío superado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: el bienestar en la pareja será alcanzado por iniciativas positivas y entusiasmo.
Salud: los nervios se calmarán.
Sorpresa: emotivo hallazgo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: resolverá un persistente conflicto de la pareja y preservará la calidez.
Salud: se cuidará de los excesos.
Sorpresa: respuesta insólita.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: los sentimientos fluirán y el encanto mutuo crecerá en el sólido romance.
Salud: alimentos sanos lo mejorarán.
Sorpresa: secreto revelado.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: su encanto no será pasado por alto y un romance podría iniciar con quien más desea.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: datos valiosos.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: una preferencia se tomará como un capricho y amenaza con perjudicar la relación; atención.
Salud: dolor de hombros cederá.
Sorpresa: viaje soñado.
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