Amor: le presentarán a una persona de la que no querrá despegarse y será una nueva relación.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: comentario fuera de lugar.
Amor: la armonía será difícil de conseguir pero tareas en común fortalecerán las afinidades de la pareja.
Salud: una dieta será completa.
Sorpresa: encuentro que entusiasma.
Amor: gente maliciosa interferirá en actividades de la pareja, pero alcanzará privacidad con carácter.
Salud: mostrará gran vigor.
Sorpresa: aparece una solución.
Amor: se despejarán las dudas que provocan desencanto y dejará de lado reclamos tontos.
Salud: fin al dolor de espaldas.
Sorpresa: nueva tecnología.
Amor: tendrá optimismo para renovar la armonía en encuentros en los que se destacará su encanto.
Salud: estudio con buen resultado.
Sorpresa: cambio de rumbo.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: momento para divertirse en lugares nuevos; la pareja madura e inicia nueva etapa.
Salud: querrá vencer el estrés.
Sorpresa: alguien será imprudente.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: se acercará a alguien interesante; una relación podría ser posible si actúa con audacia.
Salud: un deporte será bueno.
Sorpresa: milagrosa recuperación.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: alguien tímido hará señales inequívocas; si las interpreta, habrá romance.
Salud: se animará a cambiar.
Sorpresa: beneficio inesperado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: actividades compartidas harán crecer el entendimiento mutuo; nuevo comienzo.
Salud: la piel estará bien cuidada.
Sorpresa: un temor se disipa.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la relación se afirma pero aparecerán terceros que crean cierta confusión.
Salud: una dieta será la acertada.
Sorpresa: alguien se alejará.
Amor: si no surgen estímulos para la intimidad, podría resentirse la pareja; no lo dejará pasar.
Salud: momento para un control.
Sorpresa: ayuda imprevista.
Amor: su alma sensible será el factor decisivo para fortalecer la pareja y dar brillo a la intimidad.
Salud: muy buena, cada día mejor.
Sorpresa: circunstancia extrema.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SOCIABLE. LE GUSTA ESTAR ENTRE MUCHA GENTE PERO TIENE POCOS AMIGOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 7 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 7 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del sábado 6 de setiembre