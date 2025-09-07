Redacción EC
Redacción EC
00:01

ARIES (marzo 21-abril 20) 

Amor: le presentarán a una persona de la que no querrá despegarse y será una nueva relación. 

Salud: una dolencia se aliviará. 

Sorpresa: comentario fuera de lugar.

00:01

TAURO (abril 21-mayo 20) 

Amor: la armonía será difícil de conseguir pero tareas en común fortalecerán las afinidades de la pareja. 

Salud: una dieta será completa. 

Sorpresa: encuentro que entusiasma.

00:00

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

Amor: gente maliciosa interferirá en actividades de la pareja, pero alcanzará privacidad con carácter. 

Salud: mostrará gran vigor. 

Sorpresa: aparece una solución.

00:00

CANCER (junio 22-julio 22) 

Amor: se despejarán las dudas que provocan desencanto y dejará de lado reclamos tontos. 

Salud: fin al dolor de espaldas. 

Sorpresa: nueva tecnología.

23:59

LEO (julio 23-agosto 22) 

Amor: tendrá optimismo para renovar la armonía en encuentros en los que se destacará su encanto. 

Salud: estudio con buen resultado. 

Sorpresa: cambio de rumbo.

23:59

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Amor: momento para divertirse en lugares nuevos; la pareja madura e inicia nueva etapa. 

Salud: querrá vencer el estrés. 

Sorpresa: alguien será imprudente.

23:58

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Amor: se acercará a alguien interesante; una relación podría ser posible si actúa con audacia. 

Salud: un deporte será bueno. 

Sorpresa: milagrosa recuperación.

23:58

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

Amor: alguien tímido hará señales inequívocas; si las interpreta, habrá romance. 

Salud: se animará a cambiar. 

Sorpresa: beneficio inesperado.

23:58

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Amor: actividades compartidas harán crecer el entendimiento mutuo; nuevo comienzo. 

Salud: la piel estará bien cuidada. 

Sorpresa: un temor se disipa.

23:57

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

Amor: la relación se afirma pero aparecerán terceros que crean cierta confusión. 

Salud: una dieta será la acertada. 

Sorpresa: alguien se alejará.

23:57

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Amor: si no surgen estímulos para la intimidad, podría resentirse la pareja; no lo dejará pasar. 

Salud: momento para un control. 

Sorpresa: ayuda imprevista.

23:57

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Amor: su alma sensible será el factor decisivo para fortalecer la pareja y dar brillo a la intimidad. 

Salud: muy buena, cada día mejor. 

Sorpresa: circunstancia extrema.

23:56

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SOCIABLE. LE GUSTA ESTAR ENTRE MUCHA GENTE PERO TIENE POCOS AMIGOS.

23:56

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 7 de setiembre?

• Revisa aquí el horóscopo del sábado 6 de setiembre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC