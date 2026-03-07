Resumen

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: momento propicio para los que están solos o para la pareja que busca la reconciliación.

Salud: se renovará con gimnasia.

Sorpresa: alguien negará una verdad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: conocerá a una bella persona y su mundo se verá transformado; el romance será inevitable.

Salud: disfrutará del bienestar.

Sorpresa: rumor malicioso.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: actuará contra los indiscretos, los disgustos se disiparán y la armonía volverá a la pareja.

Salud: el peso corporal se equilibra.

Sorpresa: una explicación no convencerá.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: un asunto familiar ocupará tiempo, pero no descuidará la relación si toma alguna iniciativa.

Salud: necesitará una dieta sana.

Sorpresa: gesto conmovedor.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: una bella persona le atraerá por su sensibilidad y no podrá dejar de mirarla; posible romance.

Salud: actuará sin precipitarse.

Sorpresa: un colega le elogiará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: llegarán incómodas visitas pero no habrá desacuerdos y la pareja estará en calma.

Salud: sin cambios, para mejor.

Sorpresa: un rival ayudará con un problema.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: querrá conocer a alguien que se resiste a su simpatía, pero su charla lo convencerá.

Salud: momento para la hidratación.

Sorpresa: evento exitoso.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aún con discusiones, si hace a un lado las propuestas rígidas; no habrá roces.

Salud: favorable ingerir verduras.

Sorpresa: su creatividad será destacada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: será mala idea prometer algo difícil de cumplir, podría desatar un conflicto.

Salud: algo irritable se aliviará.

Sorpresa: silencio atronador.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: se avecina un hermoso encuentro con alguien que le atrae; posible romance.

Salud: una dolencia se disipará.

Sorpresa: dinero extra.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: si expresa los sentimientos profundos, las confusiones se disiparán y la armonía resurge.

Salud: el bienestar crecerá.

Sorpresa: viejo conflicto se resuelve.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: con pequeñas atenciones, la indiferencia cederá y la pareja volverá al espacio amoroso.

Salud: un dolor crónico se aliviará.

Sorpresa: respuesta inesperada.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CREATIVA, DE GRAN CARISMA PERO EN PAREJA ES EMOCIONALMENTE SENSIBLE.

