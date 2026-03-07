Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: momento propicio para los que están solos o para la pareja que busca la reconciliación.
Salud: se renovará con gimnasia.
Sorpresa: alguien negará una verdad.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: conocerá a una bella persona y su mundo se verá transformado; el romance será inevitable.
Salud: disfrutará del bienestar.
Sorpresa: rumor malicioso.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: actuará contra los indiscretos, los disgustos se disiparán y la armonía volverá a la pareja.
Salud: el peso corporal se equilibra.
Sorpresa: una explicación no convencerá.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Amor: un asunto familiar ocupará tiempo, pero no descuidará la relación si toma alguna iniciativa.
Salud: necesitará una dieta sana.
Sorpresa: gesto conmovedor.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: una bella persona le atraerá por su sensibilidad y no podrá dejar de mirarla; posible romance.
Salud: actuará sin precipitarse.
Sorpresa: un colega le elogiará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: llegarán incómodas visitas pero no habrá desacuerdos y la pareja estará en calma.
Salud: sin cambios, para mejor.
Sorpresa: un rival ayudará con un problema.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: querrá conocer a alguien que se resiste a su simpatía, pero su charla lo convencerá.
Salud: momento para la hidratación.
Sorpresa: evento exitoso.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: aún con discusiones, si hace a un lado las propuestas rígidas; no habrá roces.
Salud: favorable ingerir verduras.
Sorpresa: su creatividad será destacada.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: será mala idea prometer algo difícil de cumplir, podría desatar un conflicto.
Salud: algo irritable se aliviará.
Sorpresa: silencio atronador.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: se avecina un hermoso encuentro con alguien que le atrae; posible romance.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: dinero extra.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: si expresa los sentimientos profundos, las confusiones se disiparán y la armonía resurge.
Salud: el bienestar crecerá.
Sorpresa: viejo conflicto se resuelve.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: con pequeñas atenciones, la indiferencia cederá y la pareja volverá al espacio amoroso.
Salud: un dolor crónico se aliviará.
Sorpresa: respuesta inesperada.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CREATIVA, DE GRAN CARISMA PERO EN PAREJA ES EMOCIONALMENTE SENSIBLE.
