Trabajo y negocios: llegará gente idónea y se abrirá una etapa propicia para negocios o proyectos.
Amor: su capacidad de amar será desafiada por alguien que permanece a la distancia.
Trabajo y negocios: se despejan los obstáculos y surge una oportunidad para mejorar las cosas.
Amor: si actúa con ingenuidad o idealismo en una relación, podría haber desencanto.
Trabajo y negocios: se sumarán situaciones ventajosas que facilitan el crecimiento y le llevan al éxito.
Amor: expresará sentimientos que guarda y llegará esa retribución que tanto espera.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la relación con gente influyente mejorará y una traba se liberará.
Amor: gente entrometida que juzga sin saber, provocará un conflicto pero lo resolverá.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento excelente en el que se destacará su habilidad ejecutiva.
Amor: se mostrará tal como es y su simpatía atraerá a una bella persona; posible romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una idea audaz hará crecer los negocios y los beneficios surgirán.
Amor: un rasgo irritante en su pareja no le gustará pero hará bien en promover el diálogo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se destacará su habilidad para conducir logrará beneficios.
Amor: su optimismo ayudará a diluir la distancia que provoca una discusión en la pareja.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: cambios ajenos desafiarán sus metas pero aún así, las alcanzará.
Amor: necesidad de expresarse. Será el momento de mostrar un fuerte sentimiento.
Trabajo y negocios: la prosperidad dará señales que habrá que descubrir, aún con éxitos discretos.
Amor: las tensiones en la pareja se disiparán y se renovará la calidez olvidada.
Trabajo y negocios: las condiciones mejorarán y surgirá un proyecto que generará beneficios.
Amor: estará demasiado susceptible y cualquier roce le dañará. Si no lo habla, será peor.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LIBRE Y SOÑADORA. DISFRUTA CON LA CERCANÍA DE LA INMENSIDAD DEL OCÉANO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 12 de marzo?
