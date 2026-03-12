Resumen

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará gente idónea y se abrirá una etapa propicia para negocios o proyectos. 

Amor: su capacidad de amar será desafiada por alguien que permanece a la distancia.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se despejan los obstáculos y surge una oportunidad para mejorar las cosas. 

Amor: si actúa con ingenuidad o idealismo en una relación, podría haber desencanto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se sumarán situaciones ventajosas que facilitan el crecimiento y le llevan al éxito. 

Amor: expresará sentimientos que guarda y llegará esa retribución que tanto espera.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la relación con gente influyente mejorará y una traba se liberará. 

Amor: gente entrometida que juzga sin saber, provocará un conflicto pero lo resolverá. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento excelente en el que se destacará su habilidad ejecutiva. 

Amor: se mostrará tal como es y su simpatía atraerá a una bella persona; posible romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una idea audaz hará crecer los negocios y los beneficios surgirán. 

Amor: un rasgo irritante en su pareja no le gustará pero hará bien en promover el diálogo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se destacará su habilidad para conducir logrará beneficios. 

Amor: su optimismo ayudará a diluir la distancia que provoca una discusión en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: cambios ajenos desafiarán sus metas pero aún así, las alcanzará. 

Amor: necesidad de expresarse. Será el momento de mostrar un fuerte sentimiento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la prosperidad dará señales que habrá que descubrir, aún con éxitos discretos. 

Amor: las tensiones en la pareja se disiparán y se renovará la calidez olvidada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las condiciones mejorarán y surgirá un proyecto que generará beneficios. 

Amor: estará demasiado susceptible y cualquier roce le dañará. Si no lo habla, será peor.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LIBRE Y SOÑADORA. DISFRUTA CON LA CERCANÍA DE LA INMENSIDAD DEL OCÉANO.

