07:34
- ARIES (21 marzo a 20 abril)
- Trabajo y negocios: momento para tomar las iniciativas postergadas y las cosas mejoran.
- Amor: notará que una expareja aparece en cada lugar que frecuenta y no la ignorará.
07:33
- TAURO (21 abril a 20 mayo)
- Trabajo y negocios: un plan que se ve perfecto y bien armado no dará los resultados esperados.
- Amor: una involuntaria confusión le creará problemas en la pareja, pero no habrá conflicto.
07:33
- GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
- Trabajo y negocios: mostrará habilidades que serán destacadas por un entorno exigente.
- Amor: surgirán actitudes en la relación que podrían ser malinterpretadas, lo mejor será dialogar.
07:33
- CÁNCER (21 junio a 20 julio)
- Trabajo y negocios: una decisión precipitada podría afectar los negocios o proyectos nuevos.
- Amor: no pasará por alto a alguien de fuerte encanto con quien realizará una actividad en común.
07:33
- LEO (21 julio a 20 agosto)
- Trabajo y negocios: ignorará las críticas y se concentrará en el trabajo hasta mejorarlo.
- Amor: se mostrará con encanto en una situación en la que alguien no tardará en acercarse.
07:33
- VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
- Trabajo y negocios: tendrá coraje para tomar las iniciativas que hacen falta y sin consultar.
- Amor: casi sin darse cuenta, una idea de su pareja será lo mejor que se puede disfrutar.
07:32
- LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
- Trabajo y negocios: acabará con las dudas y el proyecto o negocio comenzará a crecer.
- Amor: se destaca por su simpático encanto y la persona que más desea conocer, se acercará.
07:32
- ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
- Trabajo y negocios: su intuición le guiará en un trabajo complejo y lo resolverá.
- Amor: creerán las posibilidades para que un romance se inicie con alguien divertido.
07:32
- SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
- Trabajo y negocios: una oportunidad llegará y no la debe dejar pasar. Esté alerta.
- Amor: se avecinan cambios en la pareja que no le caerán bien, pero los comprenderá.
07:32
- CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
- Trabajo y negocios: un colega ayudará para resolver aspectos difíciles de un proyecto.
- Amor: tendrá un encuentro en la que una afinidad será lo que construya una relación.
07:32
- ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
- Trabajo y negocios: los resultados serán positivos en un trabajo que recién comienza.
- Amor: de manera fortuita, conocerá a una persona de la que sentirá que es su alma gemela.
07:31
- PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
- Trabajo y negocios: recibirá críticas de una actividad en la que invierte mucha energía.
- Amor: alguien se acercará y le despertará expectativas algo desmesuradas; atención.
07:31
- SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DICHOSA PORQUE CONVIERTE LOS LUGARES OSCUROS EN AMBIENTES ORDENADOS.
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