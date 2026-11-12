Por Redacción EC
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  • ARIES (21 marzo a 20 abril)
  • Trabajo y negocios: momento para tomar las iniciativas postergadas y las cosas mejoran. 
  • Amor: notará que una expareja aparece en cada lugar que frecuenta y no la ignorará.
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  • TAURO (21 abril a 20 mayo)
  • Trabajo y negocios: un plan que se ve perfecto y bien armado no dará los resultados esperados. 
  • Amor: una involuntaria confusión le creará problemas en la pareja, pero no habrá conflicto.
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  • GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
  • Trabajo y negocios: mostrará habilidades que serán destacadas por un entorno exigente. 
  • Amor: surgirán actitudes en la relación que podrían ser malinterpretadas, lo mejor será dialogar.
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  • CÁNCER (21 junio a 20 julio)
  • Trabajo y negocios: una decisión precipitada podría afectar los negocios o proyectos nuevos. 
  • Amor: no pasará por alto a alguien de fuerte encanto con quien realizará una actividad en común.
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  • LEO (21 julio a 20 agosto)
  • Trabajo y negocios: ignorará las críticas y se concentrará en el trabajo hasta mejorarlo. 
  • Amor: se mostrará con encanto en una situación en la que alguien no tardará en acercarse.
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  • VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
  • Trabajo y negocios: tendrá coraje para tomar las iniciativas que hacen falta y sin consultar. 
  • Amor: casi sin darse cuenta, una idea de su pareja será lo mejor que se puede disfrutar.
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  • LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
  • Trabajo y negocios: acabará con las dudas y el proyecto o negocio comenzará a crecer. 
  • Amor: se destaca por su simpático encanto y la persona que más desea conocer, se acercará.
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  • ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
  • Trabajo y negocios: su intuición le guiará en un trabajo complejo y lo resolverá. 
  • Amor: creerán las posibilidades para que un romance se inicie con alguien divertido.
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  • SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
  • Trabajo y negocios: una oportunidad llegará y no la debe dejar pasar. Esté alerta. 
  • Amor: se avecinan cambios en la pareja que no le caerán bien, pero los comprenderá.
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  • CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
  • Trabajo y negocios: un colega ayudará para resolver aspectos difíciles de un proyecto. 
  • Amor: tendrá un encuentro en la que una afinidad será lo que construya una relación.
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  • ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
  • Trabajo y negocios: los resultados serán positivos en un trabajo que recién comienza. 
  • Amor: de manera fortuita, conocerá a una persona de la que sentirá que es su alma gemela.
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  • PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
  • Trabajo y negocios: recibirá críticas de una actividad en la que invierte mucha energía. 
  • Amor: alguien se acercará y le despertará expectativas algo desmesuradas; atención.
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  • SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DICHOSA PORQUE CONVIERTE LOS LUGARES OSCUROS EN AMBIENTES ORDENADOS.
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Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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