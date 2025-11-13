Trabajo y negocios: su impulsividad será la clave del éxito y el cumplimiento de los compromisos.
Amor: posibles altibajos en la pareja por asuntos que se insiste en no mencionarlos.
Trabajo y negocios: tendrá ideas que facilitarán la preeminencia de su proyecto y traerá beneficios.
Amor: momento para esperar o postergar cambios que quiere expresar en la pareja.
Trabajo y negocios: cierta confusión en el entorno hará que las circunstancias se tornen a su favor.
Amor: su agradable encanto provocará que alguien se acerque para ser notado.
Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá los problemas del negocio que otros provocaron.
Amor: surgirán reclamos en la pareja por más emoción y cambios agradables.
Trabajo y negocios: con los problemas resueltos, cierta tensión se disipará y favorecerá los cambios.
Amor: llegará esa cita romántica con la persona bella e inteligente que tanto admira.
VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
Trabajo y negocios: se ausentarán colegas y eso perjudicará al trabajo o a los negocios.
Amor: una amable persona le dará una sorpresa que superará todo lo vivido en el pasado.
LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
Trabajo y negocios: momento para equilibrar la influencia de cierta gente en los proyectos.
Amor: podrían surgir discusiones, pero con ternura, las heridas del pasado sanarán.
ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
Trabajo y negocios: bastará un gesto firme para que otros entiendan lo que necesita.
Amor: del modo más inesperado llegará la invitación que disipa todas las dudas.
SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
Trabajo y negocios: se concentrará en el trabajo y le ayudará a percibir lo que viene.
Amor: en una salida casual iniciará una relación con alguien en un encuentro fortuito.
CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: le llamarán para mediar en controversias que no ayudan.
Amor: dejará de lado un compromiso para conocer a alguien que le resulta fascinante.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: crecerá la exigencia en las tareas pero llegará una ayuda inesperada.
Amor: la pareja tendrá un reencuentro íntimo con la ayuda de una terapia amorosa y eficaz.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: llega gente complicada al área de su proyecto, pero estará bien preparado.
Amor: habrá insistencias en la pareja que arruinarán los momentos de armonía, atención.
SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: CÓMODA CON SER EL CENTRO DE PRESENTACIONES EN SOCIEDAD. ÉSE ES SU MUNDO.
