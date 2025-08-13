Redacción EC
ARIES (marzo21-abril 20)

Trabajo y negocios: se resolverán trabas con ayuda de colegas y un proyecto se hará realidad.  

Amor: si deja de lado la obstinación, la calidez aumentará y creará una fuerte armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: iniciará un plan que permitirá que su independencia económica sea posible.  

Amor: le presentarán a alguien extrovertido que solo provocará dolores de cabeza.

GEMINIS (mayo 21-junio21)

Trabajo y negocios: momento para vincularse con gente influyente y lograr ventajas; habrá éxito.  

Amor: con las paces en marcha,  su encanto volverá a brillar en momentos íntimos.

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: alguien del entorno cercano gasta demasiado y afecta la marcha de un proyecto.  

Amor: momento para dejar de lamentarse y pensar en tomar iniciativas románticas

LEO (julio 24-Agosto23)

Trabajo y negocios: con intuición logrará mejorar un negocio que parece difícil pero no imposible.  

Amor: la gente entrometida hará que actúe con firmeza para recuperar la pareja y crecer. 

VIRGO (agosto 24-Sept.23)

Trabajo y negocios: las actividades vinculadas a las finanzas o las técnicas estarán beneficiadas.  

Amor: se avecina un agradable romance con alguien atractivo que parece distante.

LIBRA (sept 24-oct.22)

Trabajo y negocios: oportunidad para resolver los asuntos pendientes o insistir con un proyecto difícil. 

Amor: llega alguien que activará su rasgo enamoradizo. Se avecina inesperado romance.

ESCORPIO (oct 23-nov 22)

Trabajo y negocios: su interés por las cosas bien hechas le llevará a resolver asuntos delicados.  

Amor: se sorprenderá al saber cuánto le atrae un colega que trabaja a su lado.

SAGITARIO (nov 23-dic 21)

Trabajo y negocios: el colega menos imaginado traerá ayuda y podrá recuperar un proyecto.  

Amor: posible romance con alguien que se cruzará en su camino; dulces vivencias.

CAPRICORNIO (dic 22-ene 20)

Trabajo y negocios: habrá novedades interesantes con un proyecto casi ignorado.  

Amor: la persona menos esperada provocará un fuerte impacto en su corazón. 

ACUARIO (ene 21-feb 19)

Trabajo y negocios: habrá señales de cambio que indicarán tirar lo viejo y comenzar lo nuevo.  

Amor: afinidad completa en la pareja; se logra armonía por una dulce intimidad.

PISCIS (feb 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas con un proyecto, pero los colegas le darán apoyo.  

Amor: podrían reprocharle que no expresa bien los sentimientos y desatarse una crisis.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SERENA Y PAUSADA PARA HABLAR Y CAPAZ DE ESCUCHAR A OTROS CON GRAN AMOR.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 14 de agosto?

