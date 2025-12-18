Trabajo y negocios: experimentará satisfacción porque una ansiada meta se cumple de modo inesperado.
Amor: una situación amable conducirá a la pareja a disfrutar de gran armonía.
Trabajo y negocios: un escenario cambiante le tomará por sorpresa pero tendrá mano firme y lo superará.
Amor: un pequeño gesto de alguien que ansía conocer, le llenará de expectativas.
Trabajo y negocios: requerirán de su habilidad para las reacciones públicas y tendrá un resultado exitoso.
Amor: momento propicio para concretar aquel encuentro tantas veces postergado.
Trabajo y negocios: un planteo ingenioso merecerá una respuesta creativa y con audacia logrará el éxito.
Amor: saldrá en tren de diversión pero conocerá a alguien de quien no querrá alejarse.
Trabajo y negocios: habrá intereses opuestos pero no afectarán sus metas y pondrá las cosas en su lugar.
Amor: un viaje poco planeado hará que conozca a alguien con quien tendrá afinidad.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: su carácter dispuesto a escuchar acercará a las partes en un desacuerdo.
Amor: un malentendido en la pareja le hará ver que a veces no comunica bien las cosas.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: se destaca por su capacidad de persuasión y le darán una nueva responsabilidad.
Amor: en una cita tendrá los gestos y palabras más amables para hablar de romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: hará todo lo posible para que un curso de capacitación sea algo transformador.
Amor: si expresa sentimientos profundos, una hermosa afinidad creará el romance.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su audacia será vista como ejemplar ante gente conforme con su puesto.
Amor: comparte ideas y excelente humor, entonces, alguien le confesará su atracción.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la gente que difunde chismes creará problemas con un nuevo proyecto.
Amor: un encuentro fortuito le devolverá la alegría y hará que recupere la confianza.
Trabajo y negocios: coincidirá en eventos con personas destacadas en su campo y le estimularán .
Amor: en el encuentro más divertido conocerá a una persona que le deslumbrará.
Trabajo y negocios: sus ingresos alcanzarán el nivel tan esperado gracias a la cooperación recibida.
Amor: una ex pareja dará señales de que está pasando por una situación difícil y la ayudará.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ASOCIADA CON ALTIBAJOS: PREFIERE EL SILENCIO O GASTA BROMAS A LOS DEMÁS
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 18 de diciembre?
