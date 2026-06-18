Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: resolverá las trabas que impiden a los proyectos avanzar y las cosas mejorarán.
Amor: momento de la pareja en los que se cruzarán recriminaciones, pero se superarán.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tendrá que defender su idea o proyecto ante gente que no quiere cambiar.
Amor: la pareja cuidará su intimidad con carácter por actividad de personas entrometidas.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: entenderá los problemas como nadie, los resolverá y las cosas mejorarán.
Amor: en un encuentro de amigos conocerá a alguien interesante que le impactará.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una decisión equivocada generará problemas que podrían perjudicarle.
Amor: no será momento para hablar con dureza sino generar empatía y dialogar.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: ideas opuestas sobre cómo encarar un negocio crearán demoras y trabas en vano.
Amor: la relación comenzará a dar señales sólidas de intensa calidez y una gran armonía.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: recibirá una propuesta atractiva para mejorar un proyecto complicado.
Amor: comprobará que con la expresión de los sentimientos, la calidez mutua crecerá.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: posibles complicaciones en cuanto a préstamos o pedidos de mejoras.
Amor: una invitación resultará sorpresiva pero sabrá que es la persona esperada.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su experiencia será crucial para resolver trabas que afectan negocios.
Amor: si deja de lado actitudes arrogantes, su pareja responderá expresando afecto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: la buena fortuna será oportuna para generar negocios nuevos.
Amor: las pequeñas atenciones estimularán el intercambio amoroso y lograrán calidez.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un colega no entenderá su idea pero será muy convincente.
Amor: una atención vencerá una barrera de timidez y encenderá la calidez en la pareja.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una meta parecerá inalcanzable, pero recibirá ayuda del entorno.
Amor: concretará una cita muy esperada y descubrirá a alguien con gran afinidad.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: en una reunión alguien revelará un proyecto algo audaz pero le dará apoyo.
Amor: tal vez no esté preparado pero su alma gemela está más cerca de lo que imagina.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARIÑOSA, ALGO TÍMIDA Y SENTIMENTAL. LO EMOCIONAL LE DESEQUILIBRA.
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