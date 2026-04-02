Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: una situación complicada será resuelta si aleja a gente que no aporta nada.
Amor: una ansiada cita surgirá en el momento menos esperado pero será inolvidable.
Trabajo y negocios: un buen proyecto mejorará la situación material y mostrará su habilidad.
Amor: en la pareja le sorprenderán con un cálido regalo e indicará un nuevo comienzo.
Trabajo y negocios: cierta estabilidad generará una actividad que dará interesante beneficio.
Amor: su pareja demandará una respuesta por malas actitudes; conviene enfocarse.
Trabajo y negocios: la situación será difícil y podría haber demoras o pérdidas pero lo revertirá.
Amor: con buen ánimo y optimismo, la pareja crecerá en momentos de íntima armonía.
Trabajo y negocios: un exceso de gastos podría amenazar la estabilidad alcanzada, pero lo impedirá.
Amor: su pareja le pedirá atención de un modo que le alteran los nervios, pero la escuchará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un proyecto estará en crisis; revisará el trabajo de cada uno y actuará.
Amor: intentará relacionarse con alguien que le gusta pero se muestra algo introvertido.
LIBRA (septiembre23-octubre22)
Trabajo y negocios: uno de sus proyectos resultará audaz para el entorno pero ayudará.
Amor: cierta diferencia generará reproches que podrá disuadir con un diálogo afectuoso.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: la confianza generará virtudes que facilitan el alcance de sus metas.
Amor: menos palabras y más gestos, encenderán la calidez que la pareja necesita hace tiempo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento para resguardar valores y evitar propuestas poco serias.
Amor: hacer cambios rápidos causarán rechazo en la pareja y provocará un replanteo.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)
Trabajo y negocios: una situación pasará a estar complicada pero alguien le ayudará.
Amor: un encuentro fortuito será el inicio de una relación que promete cálida diversión.
Trabajo y negocios: ante cierta confusión habrá que reunir los hechos y obtener datos reales.
Amor: la imagen renovada aumentará su encanto y le hace brillar en reuniones.
Trabajo y negocios: señales favorables confirmarán que el proyecto va por buen camino y tendrá éxito.
Amor: inesperada confidencia le dará ánimo para tomar una decisión postergada.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALEGRE PERO MUY PENDIENTE DE LOS SENTIMIENTOS DE LOS QUE LE RODEAN.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 2 de abril?
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