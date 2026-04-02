Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:20

ARIES (marzo 21-abril 20) 

Trabajo y negocios: una situación complicada será resuelta si aleja a gente que no aporta nada. 

Amor: una ansiada cita surgirá en el momento menos esperado pero será inolvidable.

08:19

TAURO (abril 21-mayo 20) 

Trabajo y negocios: un buen proyecto mejorará la situación material y mostrará su habilidad. 

Amor: en la pareja le sorprenderán con un cálido regalo e indicará un nuevo comienzo.

08:19

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

Trabajo y negocios: cierta estabilidad generará una actividad que dará interesante beneficio.  

Amor: su pareja demandará una respuesta por malas actitudes; conviene enfocarse.

08:18

CANCER (junio 22-julio 22) 

Trabajo y negocios: la situación será difícil y podría haber demoras o pérdidas pero lo revertirá. 

Amor: con buen ánimo y optimismo, la pareja crecerá en momentos de íntima armonía.

08:18

LEO (julio 23-agosto 22) 

Trabajo y negocios: un exceso de gastos podría amenazar la estabilidad alcanzada, pero lo impedirá. 

Amor: su pareja le pedirá atención de un modo que le alteran los nervios, pero la escuchará.

08:17

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Trabajo y negocios: un proyecto estará en crisis; revisará el trabajo de cada uno y actuará. 

Amor: intentará relacionarse con alguien que le gusta pero se muestra algo introvertido.

08:17

LIBRA (septiembre23-octubre22) 

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos resultará audaz para el entorno pero ayudará. 

Amor: cierta diferencia generará reproches que podrá disuadir con un diálogo afectuoso.

08:16

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

Trabajo y negocios: la confianza generará virtudes que facilitan el alcance de sus metas. 

Amor: menos palabras y más gestos, encenderán la calidez que la pareja necesita hace tiempo.

08:15

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Trabajo y negocios: momento para resguardar valores y evitar propuestas poco serias. 

Amor: hacer cambios rápidos causarán rechazo en la pareja y provocará un replanteo.

08:15

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20) 

Trabajo y negocios: una situación pasará a estar complicada pero alguien le ayudará. 

Amor: un encuentro fortuito será el inicio de una relación que promete cálida diversión.

08:14

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Trabajo y negocios: ante cierta confusión habrá que reunir los hechos y obtener datos reales.  

Amor: la imagen renovada aumentará su encanto y le hace brillar en reuniones.

08:14

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Trabajo y negocios: señales favorables confirmarán que el proyecto va por buen camino y tendrá éxito. 

Amor: inesperada confidencia le dará ánimo para tomar una decisión postergada.

08:13

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALEGRE PERO MUY PENDIENTE DE LOS SENTIMIENTOS DE LOS QUE LE RODEAN.

08:13

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 2 de abril?

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