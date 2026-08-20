ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: con creatividad superará las trabas que complican proyectos o negocios.
Amor: surgirán discusiones en las que necesitará paciencia; si la sostiene se lo agradecerán.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: le sugerirán hacer cambios pero será buena idea consultar a su entorno.
Amor: momentos de armonía en la pareja dejarán atrás los roces y facilitarán cálidos encuentros.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: su energía tendrá la dirección adecuada y las metas estarán a su alcance.
Amor: conocerá a una agradable persona y el deseo de un encuentro romántico crecerá.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: su tarea será muy bien evaluada y le prepara para tomar una nueva posición.
Amor: una actitud exigente no será bien recibida pero la armonía no se verá afectada.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el resultado de su esfuerzo comenzará a surgir y sorprenderá al entorno.
Amor: comprobará que la ternura es la clave para llenar la intimidad de dulce calidez.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un proyecto bien trabajado se convertirá en un éxito inesperado.
Amor: la relación se fortalecerá si se expresan esos sentimientos menos compartidos.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: comprobará que su trabajo es más respetado y bien valorado.
Amor: estará bien mostrarse inteligente pero expresar los sentimientos facilitarán las cosas.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: necesitará apoyo o ayuda técnica para concretar cierto proyecto.
Amor: sentirá a la relación como el refugio que llena de paz su tormentosa interioridad.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: avanzará con una idea antes desechada y resultará ser un éxito.
Amor: tendrá una agradable cita y el entusiasmo le llenará el corazón; posible romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: verá mucha actividad que no arroja resultados positivos.
Amor: deseará más espacio en la relación pero no querrá provocar roces en la pareja.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: cumplirá con metas exigentes antes del plazo y recibirá elogios.
Amor: momento para una reconciliación o un nuevo romance; tendrá confianza.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: verá señales que indican que va por el buen camino que traerá beneficios.
Amor: surgirán agradables momentos íntimos en la relación y todo lo negativo se disipará.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SEGURA CON LO QUE SE DICE O HACE A SU ALREDEDOR. TIENDE A ECHAR RAÍCES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 20 de agosto?
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