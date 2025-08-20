Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para dejar fluir sus habilidades comerciales y alcanzar las metas.  

Amor: no será buena idea hacer críticas a su pareja o habrá consecuencias incómodas. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aún con cierto caos se orientará a la perfección y resolverá los problemas.  

Amor: momento para controlar la intolerancia, encontrarse y divertirse más en pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sus colegas actuarán pero no de la mejor manera. Será acertado concentrarse.  

Amor: surgirán momentos de calidez que beneficiará la intimidad. Nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se avecina una oportunidad para no desaprovechar; habrá mejoras y beneficios.  

Amor: momento para que, de una vez por todas, se disipe la rutina y vuelva el romance. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá resultado favorable con un proyecto pero no crecerá como lo espera. 

Amor: con firmeza evitará intromisiones en la relación pero la armonía quedará afectada. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un colega no apoyará su proyecto, pero las discusiones serán positivas.  

Amor: su timidez dejará de ser un problema y decidirá conocer a alguien que le atrae. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la inestabilidad en su economía se disipará y habrá nuevo desafío.  

Amor: se reiterará un conflicto que cree resuelto y se generarán roces. Urgirá dialogar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un resultado decaerá y gente influyente le llamará la atención.  

Amor: su corazón será comprendido en profundidad por la persona menos imaginada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas comenzarán a salir mejor y llama la atención.  

Amor: su buen humor será decisivo para iniciar un nuevo romance o hacer las paces.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: considerará proyectos que podrían mejorar las cosas.  

Amor: tendrá una llamativa calma como para evitar discusiones y no perjudicar una relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que resultarán ser un reto pero las resolverá.  

Amor: momento propicio para iniciar un romance o favorecer una amable reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: podría desperdiciar su talento con problemas de otros, pero algo se destacará.  

Amor: superará intromisiones, se verá irresistible y alguien interesante se acercará.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORIGINAL Y DE CARACTER. INTENTA SEDUCIR A PERSONAS QUE PIDEN PROTECCIÓN.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 21 de agosto?

